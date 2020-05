Prefeitura abre edital para divulgação de micro e pequenas empresas

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Escritório do Empreendedor, lança nesta sexta-feira (8), o edital do projeto "Vitrine Empreendedora", voltado para divulgação de micro e pequenas empresas do município.

Parte do programa "Manaus Mais Empreendedora", idealizado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, o edital tem como objetivo promover a divulgação dos negócios de micro e pequenos empreendedores com dificuldades de adaptação ao momento de crise gerado pela pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19.

Os empreendedores que inscreverem seus negócios no projeto vão receber um pacote de divulgação em uma das redes oficias da Semtepi. O pacote é formado por duas postagens nos stories, uma postagem falando sobre o negócio e a exibição de um vídeo gravado pelo próprio empreendedor.

Para participar, os interessados devem acessar o portal da secretaria (semtepi.manaus.am.gov.br/) nos dias 8, 9, 10, 11, 12 e 13 de maio, baixar o edital e em seguida preencher o Formulário do Google no link https://forms.gle/7aCVbKDAjB8EMWsU7 .

Já na inscrição, o candidato deve anexar sua logomarca nos formatos PNG ou PDF, junto a um vídeo falando do seu próprio negócio, que será utilizado para divulgação. É importante lembrar que a inscrição não garante a participação no projeto. A divulgação do resultado será realizada no dia 14 de maio, a partir das 14h, no site da Semtepi.

