ADS já comprou 842 toneladas de alimentos da agricultura familiar

Na última compra, foram beneficiados 175 produtores rurais de onze municípios | Foto: Ruth Jucá/ADS

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), adquiriu mais 82 toneladas de produtos oriundos da agricultura familiar do Amazonas, nesta semana. Os alimentos serão disponibilizados, nesta quarta-feira (13), para a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), responsáveis pela distribuição dos mantimentos a pessoas em vulnerabilidade social.



Esta é a oitava entrega de alimentos do Governo do Estado. “Até o momento, a ADS já adquiriu um total de 760 toneladas de produtos, como hortaliças, frutas e verduras produzidas pela agricultura local. Também estão sendo comprados lanches preparados pelos feirantes da ADS, como tapioca recheada, mingau, sucos, sanduíches e outros produtos regionais”, explicou o presidente da Agência, Flávio Antony Filho.

Nesta semana, estão sendo beneficiados produtores rurais dos municípios de Autazes, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Manaquiri e Manaus. Um total de 85 agricultores participantes das Feiras da ADS e mais 90 produtores rurais, associações, cooperativas e agroindústrias credenciados no Edital nº 003/2019, participam da ação.

Entre os produtos que serão disponibilizados, estão: abacaxi, abóbora, banana, cheiro verde, espinafre orgânico, couve, feijão de metro, banana pacovã, batata doce, limão, macaxeira, mamão, pimenta de cheiro e pimentão. A entrega dos alimentos para o programa Amazonas Solidário será realizada nesta quarta-feira (13), a partir das 9h, na Central de Abastecimento da ADS, localizada em Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus).

Pandemia

Para minimizar o impacto econômico dos produtores locais, A ADS conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) a Lei Nº 5.161, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a aquisição emergencial de insumos produzidos pelos credenciados no Edital nº 003/2019 e produtores cadastrados nas feiras da ADS para atender a parcela da população suscetível aos riscos ocasionados pela falta de segurança alimentar, bem como garantir alimentação no período da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).