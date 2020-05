Papo Franco: o que esperar do PIM pós pandemia?

Wilson afirma que a produção e dinâmica de trabalho nunca mais serão as mesmas | Foto: Reprodução

Manaus - Em entrevista ao programa Papo Franco, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco, revelou o que esperar do Polo Industrial de Manaus (PIM) no pós pandemia.

Wilson Périco é economista e empresário, possui habilidades em negociação, gerenciamento de operações e planejamento estratégico. Atualmente, ele é o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam).

Wilson Périco possui vasta experiência no Polo Industrial de Manaus (PIM) | Foto: Reprodução

Antes de comentar as projeções sobre a indústria, o economista ressalta que a deficiência comercial é uma realidade desde o início do ano. Em janeiro e fevereiro, muitas empresas já sofriam com a falta de insumos, uma vez que a China passava pelo ápice da pandemia e não poderia realizar exportações.

No entanto, com a chegada do Coronavírus no Brasil e seu desenvolvimento alarmante no estado do Amazonas, a situação piorou ainda mais. A princípio, a medida adotada pelas grandes empresas foi a demissão de alguns funcionários e a concessão de férias coletivas que variaram de 15, 20 a 30 dias. Atualmente, algumas já retornam de maneira cautelosa, com um número reduzido de trabalhadores.

Tendo em vista esse cenário, Wilson afirma que a produção e dinâmica de trabalho nunca mais serão as mesmas. Ele revela que os dirigentes possuíam muitos planos, estes tiveram que ser adiantados, como por exemplo o Home Office (trabalho realizado em casa), que era um projeto pensado para o futuro e que seria aplicado de maneira gradativa.

Com essas mudanças emergenciais, foi possível constatar que o trabalho remoto é possível. Além disso, as dinâmicas de negociações também tendem a mudar, uma vez que as reuniões online têm se mostrado eficazes.

Saiba mais sobre o futuro do Polo Industrial de Manaus no programa Papo Franco, da WEB TV Em Tempo :

Assista à entrevista | Autor: Tatiana Sobreira/ WEB TV Em Tempo

*Colaborou WEB TV Em Tempo- Tatiana Sobreira