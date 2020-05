Amazonas registra o etanol mais barato do Norte do país, em abril

Manaus - Em meio a uma região que fecharam o mês de abril com o preço dos combustíveis mais caros do país, o Amazonas registrou no período o litro do etanol mais barato entre os Estados dos Norte brasileiro, segundo o último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL). O litro da gasolina em Manaus é praticamente o preço médio do combustível no país, R$ 4,25.

O estudo aponta que os preços médios dos combustíveis (gasolina, diesel e etanol) nos postos da Região Norte do país recuaram em abril, mas ainda assim se mantiveram com os litros mais caros do Brasil. O litro do diesel comum, do S-10 e do etanol, fecharam comercializados em abril à média de R$ 3,810, R$ 3,823 e R$ 3,808, respectivamente.



Enquanto os postos do Amazonas apresentaram o valor mais vantajoso para o etanol, com preço médio de R$ 3,470, o estado de Rondônia apresentou o litro mais caro, com R$ 4,023. Rondônia também registrou a maior alta nacional para o combustível no comparativo com março, avanço de 0,93%. No Tocantins, o destaque foi para a baixa de 7,6% para a gasolina, enquanto no Pará e em Roraima, o combustível registrou recuo médio de 4%.

O combustível que registrou a baixa mais expressiva nas bombas dos postos de combustíveis foi no diesel S-10, comercializado a R$ 3,823 ante os R$ 4,098 do mês de março, o que representa um recuo de 6,71%.

O Estado, o Amapá foi o Estado onde tanto o diesel comum quanto o S-10 apresentaram a maior queda, com recuo de 10,05% e 11, 28%, respectivamente, em comparação ao mês de março. Por lá, os motoristas também pagaram pelo menor preço da gasolina, R$ 3,649, ante os R$ 4,643 do litro comercializado no Acre.

“Ao analisarmos a variação de preços no Norte, identificamos que a gasolina teve uma baixa de 6,25%, passando de R$ 4,641, da média de março, para R$ 4,351 em abril. Apesar do recuo dos outros combustíveis, com exceção da gasolina e do GNV, a região lidera com as maiores médias de todo o Brasil”, comenta o líder de mercado urbano da Edenred Brasil, Douglas Pina.

No contexto nacional, o IPTL aponta queda de 8% no preço da gasolina e do etanol no fechamento do mês de abril. Depois de fechar março com o preço médio de R$ 4,618 por litro, em abril, a gasolina foi vendida, em média, a R$ 4,253 nos postos brasileiros. Já o etanol passou de R$ 3,745 em março para R$ 3,451 em abril.

O IPTL indica também que em todas as regiões, a gasolina manteve a margem de vantagem acima dos 70% do preço médio do etanol, sendo uma opção mais econômica para os motoristas.

O levantamento analisou também o preço médio do diesel comum e do S-10 em relação ao mês passado, apontando queda na média nacional de 6,54% e 7,09%, respectivamente. Com isso, o preço por litro do diesel comum foi de R$ 3,746 para R$ 3,501 nas bombas e o de diesel S-1º passou de R$ 3,806 para R$ 3,536.

O IPTL revelou ainda que o diesel S-500 é cerca de 20% mais barato no Sul quando comparado ao Norte, e o diesel S-10 é cerca de 20% mais em conta para os motoristas nestas regiões.

Entre outros destaques revelados nas últimas análises, é que a gasolina é cerca de 8% mais barata no Sul do que no Sudeste, e que o litro do GNV é cerca de 3% mais barato no Sudeste em comparação a Região Nordeste.

O IPTL é um índice mensal de preços de combustíveis levantados com base nos abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo.





*Com informações da assessoria