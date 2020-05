Moto Honda prorroga suspensão da produção no Polo Industrial de Manaus

Manaus - A Moto Honda da Amazônia anuncia mais um vez a prorrogação da suspensão das atividades produtivas de sua unidade fabril, no Polo Industrial de Manaus (PIM), devido ao crescente avanço da pandemia da Covid-19. Segundo a empresa, a decisão prioriza a saúde e segurança das pessoas e está alinhada às iniciativas para conter a disseminação do novo coronavírus no município, que enfrenta sobrecarga no sistema de saúde.

A retomada da produção, anteriormente prevista para 18 de maio, foi prorrogada para 25 de maio. A operação será reiniciada gradualmente com adoção de novos protocolos que visam a garantir a saúde e segurança das pessoas.

A maior parte dos colaboradores segue com contrato de trabalho temporariamente suspenso, nos termos previstos na Medida Provisória 936/2020.

"A Moto Honda reconhece a importância da retomada da produção para a continuidade da operação e de sua ampla cadeia, composta por cerca de 130 fornecedores diretos, centenas de prestadores de serviços e mais de 1,2 mil pontos de vendas. Nesse contexto, a empresa está, a cada momento, revisando as suas ações visando a conciliar a segurança e saúde das pessoas com a sustentabilidade dos negócios", informou a assessoria.