Correios tiram dúvidas quanto à compra pela Web e o tempo para entrega

De acordo com os Correios, a contratação do LOG+ pode reduzir despesas de logística em até 47% | Foto: Reprodução

A estatal Correios promove nesta quarta-feira (13), às 15h, uma live em seu canal no YouTube para pequenos e médios empreendedores que precisam utilizar os serviços de logística da empresa, Correios LOG+, para venda de produtos por meio de comércio eletrônico.

O serviço traz soluções para atendimento de pedidos de consumidores e oferta espaço para armazenar os produtos, realizar inventários de estoque, separar e embalar mercadorias, e transportar até o comprador.

De acordo com os Correios, a contratação do LOG+ pode reduzir despesas de logística em até 47%. “A empresa transforma custos fixos, como aluguel de espaço ou pagamento de funcionários, em custos variáveis, ou seja, ela só arca com os custos proporcionais à quantidade de produtos vendidos no site. Isso acontece porque os Correios passam a ser responsáveis pela armazenagem, preparação e distribuição e, como atende a diversos outros clientes, consegue ganhos em escala”, descreve nota da estatal sobre o serviço.

O LOG+ existe desde 2017 e foi incorporado às estratégias do programa AproxiME, criado pelos Correios após a pandemia da covid-19 para atender empresas que fazem vendas em lojas físicas que querem atuar mais no comércio eletrônico.

O programa AproxiME é tema de transmissões virtuais dos Correios todas as tardes de quarta-feira, no canal do YouTube.