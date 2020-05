HR Rocks: Maior conferência gratuita de RH ocorre online este mês

Manaus - A terceira edição da HR.Rocks, considerada a maior conferência do Brasil na área de gestão de pessoas, aborda a temática de como o Recursos Humanos pode fazer contra a crise causada pela pandemia do coronavírus.

O evento será realizado entre os dias 19 a 21 de maio de forma online e gratuita. Em edições passadas o evento teve mais de 20 mil pessoas sincronizadas na transmissão às palestras, cases de sucesso, entrevistas e debates organizados pela HR Tech brasileira Qulture.Rocks.

Este ano, o público parece ser maior, até o momento a conferência tem mais de 25 mil inscritos e conta com grandes executivos confirmados, como Luís Gustavo Vitti, Diretor de Pessoas do iFood, Nara Zarino, Design de Pessoas da Loggi, Guilherme Loiola, Analista de Desenvolvimento e Aprendizagem e Natália Zeferino, Gerente de Pessoas, ambos da Movile.

Entre as participações também está Steli Efti, CEO da Close, importante nome do Vale do Silício, e Claudio Pinkus, co-fundador da CodeStream.

A conferência também terá a palestra com André Souza, CEO da Futuro S/A que, nos últimos 20 anos, atuou como Executivo de RH liderando equipes e projetos na América Latina, EUA e Europa em organizações como Bayer, Coca-Cola Company e Nokia para falar das transformações na área do recursos humanos.