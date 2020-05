Versão digital dos jornais Em Tempo e Agora chegam a 30 mil leitores

Todo o serviço é gratuito, para você que quer se manter bem informado | Foto: Desirée Souza

Manaus- A Rede Em Tempo de Comunicação lançou uma nova forma de cadastramento para que os leitores possam receber na tela do celular ou do computador, os jornais Em Tempo e Agora. Com isso, os jornais impressos agora são também digitais. O serviço é gratuito e faz uso do aplicativo WhatsApp para chegar até aos público leitor.

A ideia da empresa de comunicação é estar cada vez mais perto dos seus milhares de leitores, com o envio diário das principais notícias do estado do Amazonas, Brasil e do Mundo. Após se cadastrar nos números divulgados por meio do WhatsApp, os usuários receberão os jornais de forma privada.



Todo o serviço é gratuito, para você que quer se manter bem informado | Foto: Desirée Souza

Para o diretor comercial da Rede Em Tempo, Moisaniel Filho, essa interatividade com o leitor vai facilitar a divulgação de conteúdos jornalísticos. “Optamos por um mecanismo interessante e muito fácil de se cadastrar. Inicialmente, o envio ocorre uma vez por dia. Porém, fatos atípicos que ocorrerem durante o dia também serão enviados aos leitores cadastrados. Tudo gratuitamente! É informação daqui, sendo enviada para a comunidade daqui, provando, mais uma vez, que o Em Tempo usa das plataformas mais dinâmicas para levar aos leitores notícias da região. Por conta da pandemia, temos este serviço gratuito, por WhatsApp”, destacou o diretor comercial da Rede Em Tempo de Comunicação.

O Jornal Em Tempo vai onde você está | Foto: Desirée Souza

A ferramenta utilizada pelo EM TEMPO, disponibilizada por uma empresa do Sudeste do País, utiliza o WhatsApp para envio dos jornais, aplicativo de mensagens instantâneas para smartphones .Os usuários recebem o conteúdo sem nenhum custo pelo serviço, bastando apenas ter uma conexão com a Internet, tanto nos sistemas Android como iOS.

Jornais até você

Os jornais Em Tempo e A GORA vão onde você estiver, impresso e em versão On line, por meio do seu WhatsApp, gratuitamente, na forma digital.

De forma impressa, o EM TEMPO conta com tiragem de 8 mil jornais. Já o jornal A GORA imprime 15 mil edições diários, de terça-feira a domingo, e contam com público de mais de 30 mil leitores, que já estão recebendo, diariamente em aparelhos celulares conectados à internet.

E para se cadastrar, basta mandar uma mensagem para os telefones (92) 98244-1990 ou (92) 98244-0066. Adicione o número em sua agenda de contatos e você receberá conteúdos exclusivos, sem pagar nada por isso.

Para anunciar no Em Tempo e falar com o seu público-alvo onde ele estiver, peça informações pelo Atendimento Comercial: (92) 98244-1713.