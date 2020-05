Prefeito decide adiantar primeira parcela do 13º para mais servidores

Ainda nesta semana, Arthur havia anunciado o adiantamento da primeira parcela do 13º aos 11 mil servidores da Semsa, Semasc e Semulsp. | Foto: Márcio James / Semcom

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, decidiu adiantar para o dia 27 de maio, a primeira parcela do 13º salário de quase 700 servidores da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) e da Casa Militar, somando aproximadamente um milhão de reais. A decisão, anunciada nesta sexta-feira (15), considera a atuação desses profissionais como categorias essenciais no enfrentamento à Covid-19.

Ainda nesta semana, Arthur havia anunciado o adiantamento da primeira parcela do 13º aos 11 mil servidores das secretarias de Saúde (Semsa), Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Limpeza Urbana (Semulsp), que já receberam a gratificação hoje. Ao todo, foram investidos R$ 22,3 milhões.

“Procurei fazer um gesto de agradecimento aos servidores que estão mais expostos do que outros. Esses profissionais devem ser recepcionados como pessoas capazes de atos muito corajosos e valiosos em favor do povo de Manaus”, complementou Arthur Neto.

Sobre a atitude de incluir os servidores municipais da Guarda Municipal e Comunicação, o prefeito explicou: “Li uma conversa entre guardas municipais na internet, então aquilo me sensibilizou e me fez pensar na omissão que cometi, pois os guardas municipais também estão na linha de frente nesse momento de pandemia. Assim como os profissionais da comunicação, que estão diariamente cobrindo o nosso hospital de campanha Gilberto Novaes e outros lugares de risco”, finalizou.

O prefeito confirmou, ainda, que as demais categorias devem receber a primeira metade do 13º salário em meados de junho. “Vamos pagar o restante da folha e mais o salário do mês, injetando um bom valor à economia de Manaus”, finalizou.





