Sebrae realiza Semana do Micro Empreendedor Individual (MEI) digital

MANAUS (AM) - De 18 a 22 de maio o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) realiza a Semana do Micro Empreendedor Individual (MEI), um período de grande representatividade para a instituição, por ser este um público prioritário, especialmente, por se tratar do primeiro degrau do empreendedorismo. O faturamento anual das empresas participantes não pode ser superior a R$ 81 mil, o que dá uma média mensal de R$ 6.750,00.

O Sebrae vai oferecer, gratuitamente, dezenas de atividades voltadas ao universo digital, com o objetivo de auxiliar os micro empreendedores neste momento de pandemia do coronavírus, onde a economia sofre um forte impacto em função do fechamento provisório de milhares de empresas.

No Amazonas, há aproximadamente 194 mil empresas de micro e pequenos empreendedores. Deste universo regional, mais de 25 mil foram atendidas de forma online pela instituição que, desde o dia 23 de março, está operando em sistema de home office, para salvaguardar a segurança/saúde de seus funcionários e clientes.

A programação digital da Semana do MEI do Sebrae é diversificada, mas focada em ajudar os empresários a superarem a crise.

Confira a programação:

18/05 - Live Quero ser MEI e Webinar Estratégias de gestão financeira para o MEI;

19/05 - Live Educação Financeira para o MEI e Webinar Como o Mei pode vender pelo Instagram e Facebook;

20/05 - Live MEI - Use o whatsapp como estratégia de venda e Webinar Como o MEI pode montar a sua loja virtual;

21/05- Live O que fazer em meio ao caos e Webinar Criatividade para o MEI;

22/05 -Live Como o MEI pode acessar microcrédito e Webinar Marketing digital e o MEI.

Segundo a gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento (UAR) do Sebrae, Helena Garcia, "o movimento MEI, esse ano foca no momento atual, por conta do coronavirus. Nesta hora tão delicada para o mercado, estamos direcionando nossos esforços para responder, recuperar e superar esse período. Razão pela qual o lema da semana é: "Criando novos caminhos para o MEI se reiventar, repensar e recriar novas estratégias e oportunidades de negócios".

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo www.sebrae.com.br/amazonas; http://www.lojasebraeam.com.br e qualquer dúvida entre em contato com a Central de Relacionamento Sebrae no Amazonas 0800 570 0800, de segunda à sexta-feira, das 8hs as 18hs.





