Governo vai distribuir 67 toneladas de alimentos a pessoas vulneráveis

Manaus - Mais 67.650 quilos de produtos regionais oriundos da agricultura local foram adquiridos pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS para serem disponibilizados a pessoas em vulnerabilidade social, através das Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), de Assistência Social (Seas) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), responsáveis pela distribuição dos mantimentos.

Participam da ação, produtores rurais dos municípios de Autazes, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Careiro Castanho, Careiro da Várzea e Manaus. Esta já é a nona entrega, totalizando 904 toneladas de alimentos já comprados pelo Governo do Estado durante a pandemia.



“Com essa aquisição emergencial, estamos garantindo renda para produtores rurais, associações, cooperativas e agroindústrias credenciadas no Edital nº 003/2019, e feirantes da ADS, na capital e no interior”, comentou o presidente da ADS, Flávio Antony Filho.O produtor de laranja e mamão, Robson da Costa de Menezes, ressalta a importância da iniciativa do Governo nesse período de pandemia.

“A ajuda do Governo do Estado está sendo ótima. Nós estávamos presos, sem poder escoar a nossa produção para a capital e até mesmo para os municípios pelo fato de a gente ficar escondido. Por conta disso, eu quero agradecer a todos que estão à frente desse trabalho”, comentou o agricultor da comunidade Nossa Senhora da Conceição, localizada em Manacapuru.

O agricultor de Iranduba, Christian Teixeira Moreira, participa das Feiras da ADS que estão suspensas neste período. “Se não fosse essa ajuda, nós produtores teríamos de procurar outros meios de vender a produção para que ela não viesse apodrecer. Agora, a gente pode continuar produzindo porque tem para quem fornecer”, disse o feirante.

Alimentos

Entre os produtos que serão doados pelo Programa Amazonas Solidário, estão abacaxi, abóbora, banana, cheiro verde, couve, feijão de metro, batata doce, laranja, banana pacovã, limão, mamão, macaxeira, pimenta de cheiro e pimentão. Um total de 81 agricultores participantes das Feiras da ADS e 59 credenciados no Edital 003/2019 participam da ação nesta semana.

A entrega dos alimentos para a Sejusc, Seas e FPS será realizada nesta quarta-feira (20), a partir das 9h, na Central de Abastecimento da ADS, localizada em Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus).





