WEB TV EM TEMPO debate a qualidade da internet no AM com Sidney Leite

Manaus - O deputado Federal Sidney Leite (PSD-AM) concede entrevista à Web TV Em Tempo nesta quarta-feira (20), no programa “Papo Franco”, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira.

| Foto: Reprodução

Durante a conversa ele irá falar sobre fornecimento de energia na região Norte, destinação dos recursos da Fundeb e distribuição de internet pela Anatel para o Amazonas. Segundo Sidney Leite, o Estado é um dos mais prejudicados no acesso à rede mundial, por falta de infraestrutura e pelo alto preço cobrado pelas operadoras, limitando o desenvolvimento em comunicações, no interior.

Para o deputado, as operadoras promovem cobranças abusivas pelo serviço prestado na região, comprometendo segurança, saúde e outros serviços que dependem da internet, como no caso das maquininhas de cartão.

Em relação a aviação regional, Sidney disse que a ANAC precisa fiscalizar de perto as cobranças praticadas por voos domésticos e regionais no Amazonas. “Há preços que chegam a mais de R$1000 de Manaus para Tabatinga. O valor equivale ao preço de uma viagem internacional.”, disse ele.

Esses e outros assuntos você confere com exclusividade na Web TV Em Tempo, a partir das 17h desta quarta-feira (20) no Facebook e YouTube do Portal Em Tempo.