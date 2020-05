Setor imobiliário registra alta de 70% nas vedas do primeiro trimestre

Manaus - O mercado imobiliário amazonense registrou uma alta de 70% nas vendas no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados da pesquisa realizada pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM). Enquanto, entre janeiro e março 2019 o setor faturou R$120 milhões, nos três primeiros meses deste ano a soma sobre as unidades vendidas alcançou R$205 milhões.

O mercado imobiliário fechou 2019 com crescimento de 35% nas vendas. Nos doze meses de 2019, a indústria imobiliária local faturou, aproximadamente, R$ 814 milhões, enquanto ano de 2018 o faturamento somou R$ 603 milhões, e em 2017 R$ 517 milhões.

Para este ano a projeção otimista do setor para o Amazonas era de 23%, ou seja, um faturamento de R$ 1 bilhão. O presidente da Ademi, Albano Maximo, acredita que o cenário atual é incerto.

“Está muito incerto o cenário, difícil fazer um prognóstico minimamente confiável. Entretanto se verifica que o faturamento no trimestre, que foi de R$ 205 milhões, supera o do ano passado de R$ 120 milhões”, lembrou Maximo.

Albano Maximo ainda informa que as vendas continuam acontecendo e que os bancos estão atuando normalmente com relação a financiamento imobiliários oferecendo, inclusive, juros competitivos.

“O que se constata é que as vendas continuam acontecendo, os bancos continuam financiando as unidades. A Caixa Econômica Federal tem agido com muita agilidade, contornando os problemas decorrentes do isolamento e facilitando os trâmites burocráticos de medições e de contratação, o que tem ajudado bastante o setor”, ressaltou.

No entanto, o presidente da Ademi, Albano Maximo, acredita que deverá ter uma queda no faturamento anual do setor. “Esperamos uma queda com relação ao ano passado, contudo isso ainda não se configurou nos números obtidos até aqui”, finalizou.

Das vendas no primeiro trimestre de 2020, 546 foram do padrão econômico, 224 nos demais padrões verticais, 59 em unidades horizontais e 9 unidades comerciais. Em relação as vendas dos bancos, foram vendidas 9 unidades do padrão econômico e 39 unidades dos demais padrões verticais, 4 unidades horizontais e 6 unidades comerciais. As vendas líquidas das unidades residenciais verticais, comerciais e horizontais totalizaram 838 unidades.

Entre o período do 2º trimestre de 2016 até o 4º trimestre de 2017, foram lançados na cidade de Manaus 6 empreendimentos, com um total de 2.490 unidades. A partir do 2º trimestre de 2018 o número de lançamentos se intensifica, fechando o 1º trimestre de 2020 com 17 empreendimentos lançados, com um total de 5.640 unidades.

Os bairros que representaram juntos 58,2% das unidades vendidas nos três primeiros meses de 2020 foram respectivamente: Tarumã, Lírio do Vale, Lago Azul, Ponta Negra, Parque Mosaico e Alvorada.