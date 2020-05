Tem bicicleta e precisa de dinheiro? Trabalhe com delivery em Manaus

Manaus- Em parceria com o coletivo Pedala Manaus, a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), selecionará, a partir desta quarta-feira (20), ciclistas que atuam com delivery para realização de entregas durante a primeira edição da Feira da FAS Virtual. Para participar do processo, é necessário preencher um formulário disponível no link: http://abre.ai/bikedelivery.

A Feira da FAS Virtual tem a proposta de incentivar a economia criativa e fortalecer os pequenos negócios em meio a pandemia do novo coronavírus, garantindo uma plataforma alternativa para exposição e venda de produtos enuanto a versão presencial do evento não pode ser realizada.

Mais de 70 empreendedores integram o catálogo online do projeto, que será divulgado nesta quinta-feira (21), nas redes sociais da feira (@feiradafas) e no site www.fas-amazonas.org . Os consumidores poderão escolher os produtos que gostariam de adquirir, entrar em contato com o empreendedor responsável e realizar a compra sem sair de casa.

Bike delivery

Segundo o coordenador da Feira da FAS Virtual, Gabriel Cavalcante, os ciclistas selecionados serão indicados aos empreendedores participantes com objetivo de facilitar o processo de entrega durante a realização do projeto. “Alguns pequenos negócios não possuem veículo ou sistema de delivery. Por isso, buscamos uma alternativa sustentável que atendesse a essa demanda. Além disso, é uma forma de garantir oportunidade para quem está precisando de uma renda extra neste período”, destaca.

No atual momento, as bikes servem não só como meio de transporte para quem não tem a opção de ficar em casa, mas também como ferramenta de trabalho, principalmente para aqueles que oferecem seus serviços para delivery, conforme explica o coordenador do Pedala Manaus, Paulo Aguiar.

“O serviço de entrega com bicicleta tem se tornado cada vez mais relevante, principalmente em período de pandemia. Além de sustentável, a bicicleta ajuda a evitar aglomerações nos transportes coletivos e, inclusive, está sendo recomendada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como veículo a ser usado. A ideia de utilizar esse serviço e esses trabalhadores na Feira da FAS Virtual é fantástica, pois reconhece e valoriza uma profissão que é tão vital e tão importante nos dias de hoje”, afirma.

As inscrições para entregadores ficarão abertas somente até sexta-feira (22). Podem participar ciclistas que já atuam com delivery ou que têm interesse em entrar para o ramo – a única exigência é que o candidato possua a bicicleta. Serão selecionados 10 entregadores com base no perfil socioeconômico.

*Com informações da assessoria