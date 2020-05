Banco lança desafio global para busca de soluções no mundo pós-Covid

Em busca de soluções que ajudem a transformar a realidade do mundo após a Covid-19, o Santander lança hoje o Santander X Tomorrow Challenge. Empreendedores pessoas físicas e jurídicas poderão apresentar projetos em quatro categorias que reúnem alguns dos principais desafios no atual cenário: criação de empregos; transformação de competências pessoais; reinvenção e reabertura de empresas e indústrias e, ainda, novas oportunidades de negócios.

Um júri composto por representantes do ecossistema empreendedor e executivos do Banco vai selecionar 20 projetos – cinco por categoria - considerando impacto potencial, viabilidade, inovação, escalabilidade e clareza. Cada um receberá 20 mil euros para o desenvolvimento e implantação. Também está prevista a oferta de 100 horas de mentoria especializada, road show com ao menos cinco potenciais investidores por projeto, assessoria tecnológica e acesso a serviços e licenças de software. Além disso, os selecionados serão atendidos por uma consultoria sobre inovação com o MIT.

“O coronavírus está mudando nosso mundo, mas podemos dar forma a essa mudança. Esse é o momento dos empreendedores, porque quando um empreendedor vê um desafio, também enxerga novas soluções. Lançamos o Santander X Tomorrow Challenge porque acreditamos neles e em sua capacidade de encontrar respostas para os problemas que vamos enfrentar no futuro”, diz Ana Botín, presidenta do Banco Santander.

As inscrições podem ser feitas no endereço www.santanderx.com/tomorrowchallenge até 2 de julho. Além do Brasil, podem participar empreendedores de outros 13 países onde o Santander Universidades também está presente: Argentina, Alemanha, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Espanha, México, Peru, Polônia, Portugal, Porto Rico, Reino Unido e Uruguai. A iniciativa é parte do plano global de resposta do Santander Universidades à Covid-19. O plano contempla o investimento de 30 milhões de euros em todo o mundo na luta contra a pandemia e suas consequências. Entre os projetos, está o desenvolvimento de vacinas, medicamentos e novas técnicas de diagnóstico, apoio a estudantes em situação de dificuldade para continuar seus cursos e fortalecimento do sistema universitário.

*Com informações da Assessoria