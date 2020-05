Comércio amazonense ainda sem planos para recuperar o ano

Manaus - Mesmo diante do resultado de zero nas vendas do comércio não essencial amazonense, entre abril e a primeira quinzena de maio, por conta da crise ocasionada pela pandemia da Covdi-19, o setor ainda não pensa em estratégias para recuperar as gigantescas perdas do período. Ainda que, com o possível retorno gradual a partir de junho, representantes do comércio não pararam para discutir possível campanha de queima de estoque como a Black Fiday, como estratégia para recuperação do setor no segundo semestre.



Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes de Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Ralph Assayag, ainda não há projetos de queima de estoque envolvendo promoções, por exemplo. “Temos que esperar para saber quando ocorrerá a reabertura e, se acontecer, não podemos ser responsáveis por aglomerações. Sabemos que promoções geram aglomeração de pessoas e precisamos tomar muito cuidado com os protocolos de saúde”, disse.

Ralph Assayag diz que preocupação é evitar aglomerações em possível retorno | Foto: Reprodução/Internet

De acordo com Assayag, se as medidas forem desrespeitadas e o volume de pessoas dentro das lojas aumentarem exacerbadamente, o decreto pode ser revogado e o número de infectados pelo novo coronavírus pode aumentar. “Sabemos dos prejuízos, afinal, as lojas não essenciais estão totalmente fechadas e o balanço para o mês de abril e primeira quinzena de maio foi zero, mas temos que pensar nas questões de saúde”, salientou.

Ele informa que, para o comércio essencial, as vendas tiveram um aumento de 7% a 8% durante o mês de abril, mas a partir de maio, começaram a cair. Assayag apresenta dois motivos: o maior número de pessoas que perderam seus empregos e que, assim, também perderam poder aquisitivo. “As pessoas só estão comprando o necessário, o básico, e essa queda nos preocupa, porque prejudica também a arrecadação do Estado”, explicou.

O presidente da Federação do Comércio do Amazonas (Fecomercio-AM), Aderson Frota, afirmou que o comércio do Amazonas está dependendo das estatísticas em relação à Covid-19. “No início do mês observamos uma queda nos casos e uma melhora na rede de saúde pública. Alguns já estavam dizendo, inclusive, que havíamos passado pelo pico da curva. Aguardamos que o calendário seja adiantado de acordo com os novos números e que o comércio possa retomar”, disse.

Josana Mundstock, representante da Abrasce diz que entidade já trabalha com protocolo baseado em experiências internacionais | Foto: Divulgação

A representante da Associação Brasileira de Shopping Centers no Amazonas (Abrasce-AM) e superintendente do Manaus Plaza Shopping, Josana Mundstock, disse que o centro comercial onde atua é um dos que mais tem sofrido com a crise.

“Para minimizar os impactos, estamos concentrando nossos esforços em dois planejamentos: segurança do ambiente para que o cliente se sinta mais à vontade, na hora de frequentar, e canais alternativos de vendas para os lojistas. Nossas ações estão sendo dirigidas para um ambiente de multicanalidade e a liquidação é uma das futuras ações”, avalia Josana.

A representante da Abrasce disse que a entidade já desenvolveu um protocolo de operações, baseado em experiências internacionais, que incluem boas práticas, treinamento e recomendações dos profissionais da saúde e que tem sido utilizado na adaptação dos shoppings. Ela também observou que, as ações de aglomerações, como eventos, estão sendo descartadas no primeiro momento.

Prorrogação do decreto

O novo decreto do Governador Wilson Lima, que suspende o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais e de recreação e lazer, até o dia 31 de maio, foi assinado na quarta-feira (13), e estabelece uso obrigatório de máscara e penalidades, como multa diária de R$ 50 mil para pessoas jurídicas que não cumprirem as determinações.

“Percebemos que, nos últimos dias, houve queda nos casos e aí, sobretudo, usamos como parâmetro o número de enterros. Mas ainda é muito cedo para falar com a segurança necessária para que possamos fazer reabertura do comércio”, disse Wilson Lima.

A diretora-presidente da FVS (Fundação de Vigilância em Saúde), Rosemary da Costa Pinto, também alertou que não há como afirmar que haverá redução de casos de Covid-19 nos próximos dias, mesmo com diminuição de internações e sepultamentos observada na última semana.

“Dizer que o risco passou ainda é muito prematuro, podemos inclusive ter um segundo pico que pode ser tão preocupante quanto o das últimas semanas, tudo vai depender no quão bem-sucedidos seremos na manutenção do isolamento social e uso de máscaras”, afirmou.