Manaus é destino número um de consumo de 49 municípios do AM

Manaus - Dos 62 municípios amazonenses, a cidade de Manaus é considera o destino número de consumidores de 43 municípios amazonenses, para compras de vestuários e calçados, e de 49 cidades do Amazonas, para compras de eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e de informática. A capital amazonense rege influência de ainda sobre consumidores da cidade de outros Estados como Roraima e da região oeste do Pará.



Os dados fazem parte da pesquisa Regiões de Influência das Cidades, 2018, de autoria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta quinta-feira (21). Levantamento baseado no deslocamento de pessoas partindo dos seus municípios com o propósito de adquirir bens para consumo próprio, não leva em consideração compras para revenda, nem mesmo as compras feitas pela internet, nem no próprio município.

Calçados, vestuários, eletroeletrônicos e informática estão entre os principais motivos de compras | Foto: Arquivo Em Tempo

De acordo com o IBGE, diante do atual estado de pandemia que perdura no mundo, e no Amazonas, desde o mês de março deste ano, é possível que ocorram alterações de padrões de deslocamento de mercadorias e do comércio no território, bem como impactos econômicos nas cidades que constituem polos comerciais.

Nos itens vestuários e calçados, para consumo próprio, além dos consumidores vindos da maioria dos municípios do Estado, Manaus é também o destino principal para as compras dos residentes das cidades de Boa Vista, capital de Roraima (RR), Alenquer e Santarém, do Pará.

No entanto, dentro do estado, há outros municípios que são destinos principais para as compras de consumidores de cidades vizinhas: Santos Antônio do Iça, Manacapuru, Tabatinga, Maués, Parintins, Itacoatiara e Tefé.

De dentro para fora

Por outro lado, os consumidores de alguns municípios amazonenses têm como destino principal de suas compras de vestuário e calçados, cidades de estados vizinhos. Apuí e Humaitá preferem Porto Velho (RO); Boca do Acre, Envira e Pauini vão à Rio Branco (AC); Guajará e Ipixuna fazem suas compras em Cruzeiro do Sul (AC).

Eletrônicos estão entre os principais motivos de compras em Manaus de moradores de Boa Vista, Juruti, Alenquer, Santarém, Faro, Terra Santa | Foto: Arquivo Em Tempo

Nos itens móveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e de informática, além dos 49 municípios amazonenses, é Manaus é o destino principal para as compras de consumidores residentes em Boa Vista (RR), Alenquer (PA), Faro (PA), Juruti (PA), Santarém (PA) e Terra Santa (PA).

Dentro do Estado, há outros municípios que são destinos principais para as compras dos consumidores de cidades vizinhas: Tabatinga, Manacapuru, Boca do Acre e Itacoatiara.

Mas, os consumidores de alguns municípios amazonenses têm como destino principal de suas compras de móveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e de informática; cidades de estados vizinhos. Apuí e Humaitá preferem Porto Velho (RO); Boca do Acre e Envira vão à Rio Branco (AC); Guajará e Ipixuna fazem suas compras em Cruzeiro do Sul (AC).

Mais destinos

A pesquisa do IBGE também perguntou aos municípios sobre os vários destinos para suas compras de artigos de vestuário e calçados para consumo próprio. A maioria indicou outros destinos. Mas, houve alguns que indicaram uma quantidade maior. Barreirinha (5), Boca do Acre (5), Itacoatiara (6), Maués (5), Santo Antônio do Iça (6), São Paulo de Olivença (5), Tonantins (6). Os destinos podem ser municípios vizinhos ou capitais distantes. São Paulo foi citado como destino de cinco municípios; Fortaleza (6); Goiânia e Belém (1). A cidade mais distante para as compras de vestuário e calçados foi Blumenau (SC).

Outros 19 municípios pertencentes a outros Estados, indicaram cidades amazonenses como destino para suas compras de vestuário e calçados, todos pertencentes aos estados do Pará e Roraima. Municípios importantes como Boa Vista (RR) e Santarém (PA), consideram Manaus seu destino número um para as compras desses insumos.



A pesquisa do IBGE também perguntou aos municípios sobre os vários destinos para as suas compra de móveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e de informática. A maioria indicou vários destinos. Mas, houve alguns que indicaram uma quantidade maior. Boca do Acre (5), Coari (5), Eirunepé (5), Itacoatiara (6), Lábrea (5) e Maués (6).



Os destinos podem ser municípios vizinhos ou capitais distantes. São Paulo foi citado como destino de seis municípios; Porto Velho (RO) citado cinco vezes, e Rio de Janeiro (2). Sendo esta última, a cidade mais distante, mencionada para as compras de móveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e de informática.



Outros 22 municípios pertencentes a outros estados, indicaram municípios amazonenses como destino para compras de móveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e de informática. Municípios importantes como Boa Vista (RR) e Santarém (PA) consideram Manaus seu destino número um para compras desses insumos. Já Cruzeiro do Sul (AC) e Itaituba (PA) têm Manaus como destino número dois. E, Uberaba (MG) como número três.



*Com informações da assessoria