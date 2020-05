Na pandemia, entregadores de aplicativos viram soldados no front do AM

Manaus - Enquanto milhares de amazonenses praticam autoisolamento para se proteger da pandemia da Covid-19, doença causada pelo coronavírus Sars-Cov-2, entregadores vão de restaurante em restaurante e de porta em porta. Eles trabalham para as empresas de entregas, levando comida dos restaurantes às casas dos clientes, com objetivo de levar sustento para suas famílias.

Apesar das principais empresas de delivery que operam em Manaus como o Ifood, Uber Eats, Rappi, Bee e Loggi não divulgarem o percentual de crescimento dos profissionais que ingressaram nas plataformas, a presença dos entregadores nas ruas da capital é notória e segundo os profissionais, o acontecimento se baseia na alta demanda que os aplicativos de delivery recebem diariamente.

300% na demanda de pedidos

O crescimento nas demandas foi perceptível para os entregadores | Foto: Lucas Silva

No início de março, a Rappi registou um crescimento de 300% na demanda de pedidos pelo aplicativo no país e em menos de uma semana desde o início da pandemia a plataforma registou o pico de 280% no número de cadastros do aplicativo.



Em Manaus, os pontos de retirada para os entregadores são no Amazonas Shopping, Ponta Negra, supermercados e nas grandes lanchonetes. O crescimento nas demandas foi perceptível para o entregador, Josiel Silva que trabalha pelo Ifood há mais de um ano e afirma nunca ter visto este aumento na capital.

“Toda hora tem gente pedindo alguma coisa nos aplicativo. Recebemos muitos pedidos para compras em supermercados e lanches, percebo um pico no horário do almoço e fim da tarde quando as pessoas começam a pedir refeições e lanches. Com o crescimento a minha renda mensal também aumentou, antes eu costumava fazer 17 entregas por dia, desde o início da pandemia eu faço de 27 a 30 entregas com isso o lucro semanal aumentou 50%”, ressaltou o entregador.

Segundo o entregador, Adriano Oliveira, os pedidos aumentam durante o fim de semana, o entregador afirma que nesses dias não há horário de pico, pois o fluxo passa a ser intenso.

“Eu começo a trabalhar 10h da manhã, mal ligo o aplicativo e já aparece entregas para fazer, nos fins de semana eu tenho feito mais de 30 entregas em um dia, antes da quarentena acontecer esse o número de entregas que eu fazia no sábado e no domingo. Então o serviço cresceu muito e tem sido benéfico apesar do momento que enfrentamos”, afirmou o motoboy.

Novos profissionais

Segundo os entregadores antigos, o número de profissionais aumentou quatro vezes | Foto: Lucas Silva

Segundo os entregadores antigos, o número de profissionais aumentou quatro vezes se comparado ao fim do ano passado. O fenômeno aconteceu devido o desemprego ter aumentado na capital amazonense e os trabalhadores precisaram mudar de profissão temporariamente. Esse é o caso do Randerson Lima, que trabalhava nas entregas uma vez ou outra para garantir uma renda extra, mas com a pandemia ele ficou desempregado e precisou fazer delivery.



“Eu trabalhava como carreteiro, mas a empresa precisou diminuir o quadro de funcionários e muita gente foi demitida, inclusive eu, no início fiquei sem saber o que fazer, pois é um momento difícil para a saúde pública, mas eu precisava levar alimento para minha família, então investi nas entregas e graças a Deus tem dado certo. A renda tem sido boa e por meio das entregas eu consigo garantir o sustento da minha família”, enfatizou Lima.

Entregador Gleison dos Santos | Foto: Lucas Silva

O mesmo também aconteceu para o entregador Gleison dos Santos, que atuava como agente de portaria e após a demissão precisou seguir com as entregas.



“Antes eu fazia as corridas somente quando tinha folgas no trabalho, mas agora todo dia eu saio para entregar pedidos. É uma boa alternativa para quem está precisando de trabalho durante essa crise, pois hoje eu consigo ganhar mais que no trabalho anterior”, analisou Santos.

Risco

A capital amazonense é a terceira cidade do país com mais casos confirmados do novo coronavírus | Foto: Lucas Silva

A capital amazonense é a terceira cidade do país com mais casos confirmados do novo coronavírus, com isso os entregadores precisam redobrar os cuidados com a higiene pessoal e a higienização dos alimentos recebidos.



“A máscara e o álcool em gel são obrigatórios, muitos pedidos principalmente dos supermercados não são higienizados, mas assim que recebo procuro higienizar as sacolas devido ao risco que corro. Tenho minha família também e preciso me proteger para proteger eles”, ressaltou Randerson.

Com a crise sanitária que afetou o mundo, os aplicativos passaram a oferecer opções de entrega sem contato com o entregador, segundo Josiel a medida tem sido a mais usada pelos consumidores.

“A maioria dos pedidos são entregues da portaria ou até mesmo em local definido pelo consumidor. Eu me sinto mais seguro quando recebo pedidos assim, mesmo que eu saia todos os dias para trabalhar, entendo o risco que é estar nas ruas, mas infelizmente não posso parar, moro com meu pai e nesse momento as entregas é a única fonte de renda da família”, finalizou Josiel.