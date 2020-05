WEB TV EM TEMPO entrevista Carlo Barbieri nesta sexta

O analista político e economista Carlo Barbieri, presidente do Grupo Oxford, maior empresa de consultoria brasileira nos EUA, é o entrevistado da WEB TV EM TEMPO, no programa "Papo Franco", nesta sexta, com mediação da jornalista Tatiana Sobreira. | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - O analista político e economista Carlo Barbieri, presidente do Grupo Oxford, maior empresa de consultoria brasileira nos EUA, é o entrevistado da WEB TV EM TEMPO, no programa "Papo Franco", nesta sexta, com mediação da jornalista Tatiana Sobreira.

Durante a conversa, o analista falou sobre a Pandemia da COVID-19. Segundo ele a tragédia sanitária acelera a ruptura de blocos comerciais entre países. embora o Brasil possa ter vantagens, como o fato de poder negociar com as duas maiores economias do mundo: China e EUA.

Ele ressaltou ainda que o fato do Polo Industrial de Manaus (PIM) estar situado na região Norte do Brasil, pode trazer vantagem e facilitar negociações diretas entre Brasil e EUA, além de permitir atacar várias linhas de frente na área industrial, em produtos que a China dominava, no mercado de bens de consumo.

Para Barbieri, a Amazônia tem potenciais inexplorados como: biotecnologia, farmacoterapia e agronegócio. No mundo pós-pandemia, essas fontes poderiam ser alternativas para o comércio interno e externo, com potencialidades econômicas viáveis. “ O Brasil precisa se ater mais para as potencialidades e viabilidades do Polo Industrial de Manaus. Haverá lacunas deixadas pela China, com industrias saindo do país asiático. O Amazonas pode muito bem suprir essa demanda com qualidade. Precisamos lembrar que a Amazônia brasileira pode desenvolver a cura de muitas doenças, com a produção de medicamentos oriundos da floresta. Também há muita riqueza na Amazônia, como o minério do Pará,” afirmou.

Barbieri é consultor, jornalista, analista político, palestrante e educador. Formado em Economia e Direito com mais de 60 cursos de especialização no Brasil e no exterior,



Esses e outros assuntos você confere com exclusividade na Web TV Em Tempo, a partir das 17h, desta sexta-feira (22), no Facebook e YouTube do Portal Em Tempo.