Programa 'Na Rede' apresenta ações da Coca-Cola no Amazonas

Manaus - O diretor da Indústria de bebidas Recofarma, produtora da Coca-Cola, Eraldo Sales, é o convidado da WEB TV Em Tempo no programa “Na Rede”, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, neste domingo (24).

Durante entrevista, Sales apontou medidas de apoio e combate em relação à pandemia do novo coronavírus, que estão sendo adotadas pela multinacional. “Por se tratar de uma empresa de grande porte, com sedes em todas as partes do mundo, a Coca-Cola teve que lidar com os desafios do novo vírus desde o início, e por isso, pôde desenvolver mecanismo de controle e prevenção”, ressalta.

Sales revela ainda que os coletores autônomos e estudantes que fazem parte do Coletivo Jovem, em Manaus, estão recebendo amparo do fundo de apoio e solidariedade, o qual busca fornecer recursos para que trabalhadores sejam amparados e para as sedes do projeto possam prestar serviços dentro da comunidade.

Em Manaus, as duas sedes do coletivo, localizadas nos bairros Japiim (Zona Sul) e Zumbi (Zona Leste) receberam um auxílio de R$ 30 mil reais cada. Com a verba, conseguem desenvolver ações de apoio, com doações de máscaras e cestas básicas. “Buscamos fazer o nosso papel social levando apoio e assistência durante este período delicado da pandemia”.

Confira mais informações sobre as ações no programa "Na Rede" da Web TV Em tempo às 10h da manhã deste domingo (24).