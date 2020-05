Wilson Lima garante pagamento de benefícios habitacionais no AM

Wilson Lima também confirmou que vai autorizar, ainda neste mês, o pagamento do último lote de indenizações, no valor total de R$ 2,9 milhões | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - Em vídeo publicado nas redes sociais, o governador Wilson Lima reforçou o compromisso do Governo do Estado com o pagamento dos benefícios às famílias assistidas pela Superintendência de Habitação (Suhab-AM). Ele destacou o pagamento de R$ 834 mil, realizado nesta sexta-feira (22), em indenizações para moradores do Igarapé do Mestre Chico (entre as ruas Leonardo Malcher e Parintins) e das comunidades Walter Rayol e Bariri (Bacia do São Raimundo), que passam por intervenções do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim).

Para o governador, o Estado está não só honrando as obrigações assumidas com essas famílias em condição de vulnerabilidade social, mas garantindo que elas enfrentem a pandemia do novo coronavírus com mais tranquilidade.

“Todos esses recursos são importantíssimos para esses moradores num momento como esse, que é de pandemia, e essa é a hora de todo mundo se unir e se solidarizar com essas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade social. Esse é o momento em que elas mais precisam, é o momento de encontrar estratégias para reconstruir o Amazonas depois desse processo de pandemia”, afirmou.

Wilson Lima também confirmou que vai autorizar, ainda neste mês, o pagamento do último lote de indenizações, no valor total de R$ 2,9 milhões, para mais 138 famílias atingidas pelo incêndio no bairro Educandos, no ano de 2018. Até o momento, o Governo do Estado já pagou R$ 8,4 milhões para 289 famílias.

O governador destacou, ainda, a continuidade do auxílio-moradia para os moradores retirados da ocupação irregular Monte Horebe, cuja terceira parcela foi paga em maio. Ao todo, 2.174 famílias recebem o benefício, que é realizado sempre no dia 10 de cada mês, enquanto o Estado não determina uma solução definitiva de moradia. Mensalmente, são disponibilizados R$ 1,3 milhão em recursos estaduais para esta ação.

Igarapé do Quarenta

Mais 70 famílias beneficiárias do Prosamim, no igarapé do Quarenta, têm previsão de receber os recursos até a segunda quinzena de junho. Para efetuar esse pagamento, serão disponibilizados mais de R$ 3 milhões. O cronograma da Suhab-AM ainda prevê o pagamento de benefícios para outras 102 famílias, também do igarapé do Quarenta, até a primeira quinzena de julho.

Responsabilidade

A Suhab-AM é o órgão encarregado de fazer todo o processo de atendimento social das famílias cadastradas pelo Prosamim, bem como efetuar avaliação de imóveis, formalizar os processos de desapropriação e efetivar os pagamentos nos casos de indenizaçõe, ou no acompanhamento quando há permuta dos beneficiários com unidades habitacionais.

Obras do Prosamim

Após a conclusão do trabalho de reassentamento dos beneficiários do Programa com as indenizações, as áreas são liberadas para que a construtora possa entrar em campo para executar as obras de qualificação urbanística previstas.

*Com informações da assessoria