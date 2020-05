David Almeida cria campanha para fortalecer os pequenos negócios

Manaus - Em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que se estende pelo Amazonas por mais de 70 dias e tem impactado fortemente a economia, principalmente os pequenos negócios, o ex-governador do Amazonas David Almeida (Avante) começou, pelas redes sociais, uma campanha chamada “Compre do Vizinho, a fim de incentivar o consumo consciente nesse período. A começar pela compra nos empreendimentos dos bairros como mercadinhos, feiras, drogarias e padarias, para garantir a sobrevivência do comércio essencial de pequeno porte.

Pequenos negócios são os que mais sofrem com queda nas vendas e crédito negado por instituições financeiras | Foto: Lucas Silva

De acordo com David Almeida, pesquisas recentes do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) têm mostrado que, apesar de não proibidos de funcionar nessa pandemia, os pequenos negócios essenciais têm sofrido forte impacto com recuo nas vendas e são ainda os que mais têm acesso ao crédito emergencial negado pelas instituições financeiras. Para ele, a sobrevivência desses pequenos negócios da cidade em meio à crise está nas mãos do consumidor do próprio bairro.

“Diante dos riscos de contaminação, muitas pessoas têm escolhido comprar pela internet ou se deslocar para grandes supermercados e têm deixado de lado o mercadinho ou a drogaria do bairro. Para esses pequenos negócios não entrarem em falência, o morador do bairro precisa fazer esse consumo consciente, para fortalecer a economia local e garantir a renda e os empregos que esses pequenos empreendimentos geram na comunidade”, disse David

Por mais que haja uma previsão de retomada da atividade econômica do comércio, de forma gradual a partir de junho, David Almeida observou que o setor ainda vive as incertezas do retorno em razão da curva da contaminação pela Covid-19, que ainda é alta. “As portas do comércio não essencial estão todas fechadas e o comércio essencial dos bairros, do pequeno comerciante, tem sofrido com a preferência dos consumidores pelos empreendimentos de maior nome na cidade”, comentou.

David disse que a sua campanha entre amigos é uma aposta no momento em que a solidariedade começa a falar mais alto. “É importante dizer que também podemos ser solidários uns com os outros, a partir do consumo consciente, a começar pelos produtos dos comércios dos nossos bairros. Os pequenos negócios são hoje os maiores afetados pela crise criada pela pandemia do novo coronavírus. Consumir na taberna, na drogaria, no mercadinho e na feira do seu bairro é ajudar a manter viva a economia local”, observou.

Cuidados com higienização

A campanha que David Almeida lançou nas suas redes sociais, além de incentivar o aumento do fluxo de compras nos bairros, incentiva ainda a ampliação dos cuidados que os empreendedores devem ter para assim garantir a presença do consumidor. “Graças a Deus que muita gente já chegou ao estágio de cura da Covid-19, mas o nível de contaminação na cidade ainda é alto. Por isso, o pequeno comerciante deve também dar o exemplo, com máscara, álcool em gel, entre outras medidas para garantir a sua segurança e a do consumidor que escolheu o seu comércio para fazer as compras”, disse David.

Para o ex-governador, esse movimento deve continuar, até mesmo depois das restrições ao comércio não essencial, porque é quando aqueles que estavam fechados por força de decreto vão precisar vender seus estoques para começar o segundo semestre do ano, com a esperança de recuperar o volume de vendas do ano. “Vai ser na pós-pandemia que, aqueles que estavam fechados, vão precisar desse movimento de consumo consciente. Por enquanto, vamos no caminho de dar vida a quem ainda está aberto e depois àqueles que vão retomar as atividades”, comentou.





