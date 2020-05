Pequenos negócios têm aumento nas vendas durante a pandemia

Manaus – Durante a pandemia, o comércio não essencial está paralisado no Amazonas por meio do decreto estadual aprovado pelo governador Wilson Lima. Nesse momento, os pequenos negócios acabam ganhando uma maior atenção e campanhas surgem para apoiar produtores locais durante a crise. Proprietárias de Manaus contam a história de seus empreendimentos e relatam aumento nas vendas.

Dona da Bolos Caseiros da Vanessa, Vanessa Magalhães, 39 anos, conta que seu negócio surgiu justamente ao ser dispensada de seu trabalho, em março, por conta da pandemia. “Me vi em casa sem saber o que fazer. Olhei para a cozinha e coloquei na minha cabeça que começaria a fazer bolos caseiros para vender para meus familiares e amigos”, relata.

Para conferir mais do trabalho de Vanessa, confira no Instagram: @boloscaseirosvm | Foto: Divulgação

A proprietária já contava com um curso de confeitaria, mas nunca tinha pensando em abrir seu próprio negócio. Com o apoio do marido, ela passou a focar na divulgação do empreendimento nas redes sociais e se surpreendeu com a enorme aceitação que recebeu logo de cara.

“Muitas pessoas também estavam ficando sem emprego então pensei que não haveriam tantos pedidos no início, mas foi o contrário. A receptividade tem sido maravilhosa e toda semana tenho novas encomendas”, revela a empreendedora.

Vanessa afirma que segue todas as regras de higiene para a fabricação dos bolos. Desde o momento da compra dos ingredientes ao preparo dos doces na cozinha até a entrega para o cliente, ela faz tudo com muita cautela e sempre utilizando máscara e luvas.

A higiene é essencial durante a pandemia, afirma proprietária | Foto: Divulgação

Proprietária da Festa na Caixa Manaus, Paula Marques, 42 anos e Anderson Vasconcelos, 39 anos, são empreendedores com experiência que resolveram criar um novo negócio na intenção de ultrapassar a crise ocasionada pela pandemia.

“Observando o mercado, tivemos várias ideias, mas de imediato pensamos nas datas especiais e como elas estão sendo comemoradas de forma diferente desde o início da pandemia. Começamos com os familiares e amigos, mas em um curto espaço de tempo, o empreendimento expandiu e oficializamos a ideia”, explica Paula.

Para conferir mais sobre os kits: @festanacaixamanaus6 | Foto: Divulgação

A empresária que a demanda está grande e que a adaptação do negócio fica cada vez melhor. Mesmo durante o isolamento social e com a paralisação do comércio, a empresa proporciona kits especiais que contém doces, bolos e champanhes para presentear familiares e amigos em datas especiais, como o Dia das Mães e dos Namorados.

Ela salienta que, a crise está gerando campanhas de incentivos aos pequenos negócios, mas não está chegando aos fornecedores que aumentaram seus valores abusivamente desde o início da pandemia. “Temos um alto custo com nossos produtos e acredito que as campanhas têm que ser direcionadas a esses empresários também, porque assim todos conseguem manter suas economias”, defende.

É preciso gerar campanhas que atinjam também os fornecedores, diz Paula | Foto: Divulgação

Dona da Vanarte Artesanatos, Prianka Barros, 20 anos, conta que seu negócio surgiu a partir do momento que ela resolveu unir seus interesses por ecologia e sustentabilidade ao seu trabalho artístico. “Em setembro de 2019 eu já estava com essa ideia na cabeça e depois de uns meses ela saiu do papel. Eu sei costurar e pintar e queria ajudar o planeta de alguma forma com isso”, descreve.

Foi então que Prianka pensou em produzir suas próprias ecobags. “Eu quis usar a minha arte para influenciar as pessoas a reduzirem seu consumo de sacolas plásticas. As ecobags que produzo são feitas de material sustentável e, logo que postei as imagens das primeiras bolsas nas redes sociais, o retorno foi positivo. Agora estou também produzindo máscaras de tecido”, revela.

As ecobags são feitas de material sustentável, revela Prianka | Foto: Divulgação

A artista afirma que comprar dos pequenos negócios atualmente é essencial para ajudar a produção local e as pessoas que estão em condições de vulnerabilidade. “É comum consumirmos de grandes empresas, enriquecendo esses empresários e não pensando naquele vizinho que faz seu trabalho de maneira humilde para alimentar sua família. Eu compro minha matéria prima de um pequeno negócio e passo isso adiante com o meu empreendimento”, clarifica.

Segundo Prianka, comprar dos pequenos produtores gera mais sustentabilidade, faz a economia girar e ajuda famílias que realmente precisam de renda. Ela evidencia que o momento está propenso para os pequenos negócios e que, mesmo quando a pandemia acabar, é preciso repensar não só a maneira de produzir, mas também de comprar.

Para conferir mais do trabalho da artista: @vanarte_ no Instagram | Foto: Divulgação

Prefeitura de Manaus prorroga inscrições para divulgação de micro e pequenas empresas

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Escritório do Empreendedor, prorroga até a próxima quinta-feira (28) as inscrições para o edital do projeto ‘Vitrine Empreendedora’, voltado para divulgação de micro e pequenas empresas do município.

Parte do programa ‘Manaus Mais Empreendedora’, o edital tem por objetivo promover a divulgação dos negócios de micro e pequenos empreendedores com dificuldades de adaptação ao momento de crise causado pela pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19.

Programa ‘Manaus Mais Empreendedora’, da Prefeitura de Manaus | Foto: Reprodução/Internet

Os empreendedores que inscreverem seus negócios no projeto vão receber um pacote de divulgação em uma das redes oficiais da Semtepi. O pacote é formado por duas postagens nos stories (do Instagram), uma postagem falando sobre o negócio e a exibição de um vídeo gravado pelo próprio empreendedor.

Para participar, os interessados devem acessar o portal da secretaria ( semtepi.manaus.am.gov.br/ ) até a próxima quinta-feira (28), baixar o edital e em seguida preencher o Formulário do Google no link https://forms.gle/7aCVbKDAjB8EMWsU7 .

Já na inscrição o candidato deve anexar sua logomarca nos formatos PNG ou PDF, junto a um vídeo falando do seu próprio negócio, que será utilizado para divulgação. É importante lembrar que a inscrição não garante a participação no projeto. A divulgação do resultado será realizada no dia 14 de junho, a partir das 14h, no site da Semtepi.

Pauta e edição: Rebeca Mota