Comércio começa a reabrir no dia 1º. Veja como vai funcionar

Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou na noite de quarta-feira (27) o projeto de retomada das atividades do comércio e serviços não essenciais no Estado, por meio de uma coletiva online nas redes sociais do Governo. Ele confirmou que a reabertura gradual começa a partir do dia 1º de junho. O calendário será dividido em quatro ciclos e os representantes do comércio aprovam a medida.

“Temos observado uma tendência de estabilidade. Não é que a pandemia acabou, mas existe uma curva de estabilidade e, além disso, temos também uma melhoria na assistência, com mais equipamentos e uma melhor gestão. Nesse sentido, a ação de reabertura do comércio é consciente e responsável”, afirmou a diretora-presidente da FVS (Fundação de Vigilância em Saúde), Rosemary Costa Pinto.

Ela também acrescentou que para que a reabertura dê certo, o governo e os profissionais da saúde e do comércio, buscam um pacto com a sociedade. “Queremos fazer um pacto com a população. Esse convívio social que estamos flexibilizando vai depender muito de como a sociedade irá se comportar. Os protocolos padrões contra a Covid-19 devem ser seguidos por todos os setores”, esclareceu.

O governador Wilson Lima acredita que a decisão é a mais correta no momento, mas que – se um novo pico ocorrer – não tem medo de retornar com as medidas restritivas. “Acredito que a união do povo do Estado do Amazonas, dos sindicatos, associações, entre outros, foi fundamental para que pudéssemos chegar aqui. Diminuímos a curva dos óbitos e estamos com um ótimo índice de recuperação”, relatou.

Protocolo e calendário

O protocolo de reabertura do comércio foi apresentado pelo secretário de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti), Jório Veiga. De acordo com ele, o processo ocorrerá de forma dinâmica, pois tanto comerciantes, quanto consumidores, tem responsabilidade no desenvolvimento.

Veiga explica que a reabertura gradual ocorrerá em quatro ciclos. O primeiro, está previsto para o dia 1º de junho. Os demais vão ocorrendo a cada quinze dias. Confira:

Representantes

O presidente da Federação do Comércio do Amazonas (Fecomercio-AM), Aderson Frota, aprova a decisão de reabertura e ressalta que o comércio não é o culpado pela pandemia. “Veja bem, acredito que o maior problema é que a população não está levando a pandemia a sério, desde o início. O governo vai cobrar as medidas protetivas dos comerciantes, mas também já está cobrando da população e se ambos respeitarem, não teremos problemas”, revela.

Frota salienta que o comércio só ajuda e serve a população, então os segmentos não podem ser responsáveis pelas estáticas negativas em relação ao novo coronavírus no Amazonas. “Temos que cobrar mais consciência e isso é papel, principalmente, do governo. Os consumidores precisam colaborar”, defende.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes de Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Ralph Assayag, ainda não existe uma estimativa para a quantidade de lojas e trabalhadores que irão voltar a partir do dia 1º de junho, uma vez que os ciclos estão divididos por segmentos e não por áreas da cidade.

“Eu sei quantos trabalhadores temos no Centro da cidade, por exemplo, mas a abertura ocorrerá por segmentos, então é difícil saber como isso vai se apresentar ao redor da cidade. Além disso, a autorização para abertura não significa que todos vão querer abrir. Alguns vão esperar mais um tempo, outros ainda vão precisar de empréstimos, é um número difícil de fornecer por hora”, explica Assayag.