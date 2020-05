Confira detalhes sobre reabertura de shoppings em Manaus

Manaus - O Governador do Amazonas, Wilson Lima, apresentou, na última quarta-feira (27), o plano de reabertura gradual do comércio de atividades não essenciais, que irá ocorrer a partir do dia 1º de junho. A medida vale somente para capital. A flexibilização ocorre, segundo o governo, após redução no avanço da Covid-19. Uma das determinações é quanto aos shoppings, que poderão abrir com uma lotação de no máximo 50%.

"Lojas que estão nesse primeiro ciclo, elas vão poder abrir dentro dos shoppings centers. Segue o mesmo padrão de lojas. Eles não vão abrir com todas as lojas funcionando. Ele vai abrir com parte das lojas funcionando", disse o secretário de Planejamento, Jorio Filho.

O plano de reabertura prevê quatro ciclos: o primeiro a partir de 1⁰ de junho; o segundo em 15 de junho; o terceiro em 29 de junho e o quarto a partir de 6 de julho. De acordo com o governo, o avanço para cada etapa do ciclo dependerá da curva de casos do novo coronavírus na capital.

1º ciclo - 1 de junho - Tipos de lojas que poderão abrir nos shoppings:

Lojas de artigos esportivos e bicicletas (venda e reparo);

Lojas de artigos para casa;

Lojas de vestuário, acessórios e calçados;

Lojas de móveis e colchões;

Atendimento presencial, médico e odontológico, sujeito a agendamento prévio;

Joalherias e relojoarias;

Comércio de artigos médicos e ortopédicos;

Serviços de publicidade e afins;

Petshops;

Lojas de variedades;

Agências de turismo;

Concessionárias e revendas de veículos em geral;

Óticas;

Floriculturas;

Bancas de revista em logradouros públicos;

Confira como vai funcionar a abertura dos shoppings de Manaus:

Amazonas Shopping

O Amazonas Shopping está adotando e intensificando uma série de medidas para garantir a segurança e proteção à saúde dos clientes, lojistas e funcionários, quando a maioria das lojas do centro de compras voltar a funcionar, a partir de 1º de junho, com a reabertura gradual do comércio em Manaus, anunciada pelo governo do Estado. Dentre as medidas implementadas estão a instalação de câmeras infravermelhas nas entradas, para medição da temperatura corporal, dispensers de álcool em gel com acionamento pelo pé, marcação de espaços para garantir o distanciamento entre as pessoas, inclusive nas escadas rolantes.

O superintendente do Amazonas Shopping, Rodrigo Vabo, ressalta que é uma grande satisfação poder reabrir o centro de compras, que é uma referência em Manaus, para poder receber os clientes com tranquilidade e segurança, nesse momento em que todos têm a preocupação de manter a prevenção ao Covid-19. Ele explica que, nesse período em que a maioria das lojas estava com o atendimento presencial suspenso – funcionando apenas os serviços considerados essenciais –, toda a equipe trabalhou em um planejamento para adequar a estrutura do centro de compras, de forma a garantir total segurança aos visitantes e colaboradores.

Nesse primeiro ciclo de retomada das atividades, conforme orientação do governo do Estado, estarão abertas no shopping as lojas de artigos esportivos, para casa, vestuário, acessórios, calçados, móveis, colchões, joalherias, relojoarias, artigos médicos, óticas e floricultura. O shopping abrirá das 12h às 20h. Lojas satélites e quiosques têm horário opcional das 12h às 14h até 14 de junho. Os serviços essenciais, que já estavam funcionando – lotéricas, farmácias, supermercado e bancos – continuam adotando o mesmo horário. Os demais serviços abrirão de acordo com a orientação dos órgãos competentes. Os bares e restaurantes continuarão funcionando na modalidade delivery.

Entre as medidas adotadas pelo Amazonas Shopping no retorno das atividades estão a aferição de temperatura de todos os colaboradores e prestadores de serviço, nas entradas de acesso. Para os clientes já foi instalada câmera infravermelho em umas das entradas, para medir a temperatura corporal. No decorrer da próxima semana serão instalados nos demais pontos de acesso. Haverá controle do fluxo de visitantes, marcação do piso das escadas rolantes e em lotéricas, bancos, entre outros espaços. Também serão intensificados os processos de higienização com ozônio, de todas as áreas do shopping. Essa já era uma medida adotada pelo centro de compras antes da pandemia, para limpeza dos banheiros, e que agora passará a ser feita em outras áreas do shopping. Diariamente também será aplicada no shopping a pulverização de quaternário de amônio, para higienização dos ambientes. Os carrinhos de bebê e cadeiras de rodas disponibilizados para empréstimo também passarão por higienização com ozônio. Também foram instaladas pias para lavagem das mãos nas docas e, posteriormente, serão colocadas nas praças de alimentação.

Foram instalados dispensers de álcool em gel com acionamento pelo pé, para não haver contato com as mãos. Nos banheiros foram feitas adequações nas pias, para garantir o distanciamento recomendado pelos órgãos de saúde. No Serviço de Atendimento ao Clientes (SAC) e Recepção foram instaladas barreiras de acrílico, separando o espaço entre o profissional do shopping e o cliente. Como determina o governo do Estado será obrigatório o uso de máscaras pelos clientes, lojistas e equipe de apoio do shopping.

Drive-thru – O serviço drive-thru das lojas do Amazonas Shopping continuará funcionando, mesmo após a reabertura das lojas. Os clientes poderão continuar usufruindo da comodidade de realizar suas compras pelo whatsapp das lojas e agendar o dia para a retirada dos produtos, sem precisar sair do veículo. O drive-thru do Amazonas Shopping funciona das 10h às 20h, de segunda-feira a domingo. A retirada das compras está sendo feita de acordo com o combinado com o lojista, sempre em algum ponto do estacionamento. A lista de lojas que estão atendendo no novo formato pode ser acessada no site www.amazonasshopping.com.br ou nas redes sociais – Instagram @amazonasshopping e Facebook Amazonas Shopping.

Para fazer as compras, basta acessar o link de whatsapp das lojas nos canais digitais do shopping. Um vendedor irá atender o cliente, apresentando as opções de produtos e valores. Ao final da compra, o consumidor combina a forma e pagamento e agenda o dia e hora para tirar o produto. Na data marcada, dirige-se ao ponto de encontro e aguarda dentro do veículo para receber suas compras com segurança e devidamente higienizadas. Algumas lojas oferecem, ainda, a opção de delivery.

Sumaúma Park Shopping

A partir da próxima segunda-feira (1º), o Sumaúma Park Shopping também inicia sua reabertura gradual conforme o Decreto Governamental nº 42.330, de 28 de maio de 2020, que dispõe das especificidades a serem seguidas pelo comércio de Manaus. Assim, o mall funcionará de 12h às 20h e, neste primeiro ciclo, abrangerá lojas de artigos esportivos, para casa, de vestuário, acessórios e calçados; de móveis e colchões; joalherias e relojoarias; artigos médicos e ortopédicos; petshops, agências de turismo, publicidades e afins e de variedades.

Para receber a todos com responsabilidade, cuidado e paixão, marcas registradas do Sumaúma, o shopping desenvolveu protocolos específicos como: sanitização, limpeza e higienização constantes, além de medidas de distanciamento, incremento dos pontos de álcool em gel e maior circulação do ar. Além disso, será disponibilizado ponto de aferição de temperatura para funcionários e clientes (das 11h30 às 19h30), diariamente, próximo à Praça de Eventos (Piso Arara). Pessoas do grupo de risco devem evitar a circulação no local.

Conforme o superintendente do Sumaúma, Bruno Barros, atender as medidas de higienização é uma oportunidade de mostrar o profissionalismo e compromisso social do shopping com frequentadores e funcionários. “Com isso, reforçamos em nossos atendimentos os novos hábitos adquiridos para o cuidado e a maior conscientização de todos”, comenta ele.

Além disso, Barros ressalta que as lojas estão seguradas e preparadas para receber a todos, mas que a sociedade também precisa fazer a sua parte. “Por isso, reforçamos a importância do uso das máscaras, de lavar as mãos sempre que puderem, usar o álcool em gel e que todos mantenham o distanciamento nas escadas e elevadores. Este momento requer o esforço de todos nós”, diz ele.

Ainda conforme o decreto governamental, durante os quatro ciclos de reabertura, as lojas poderão dispor de suas vendas online, ser pontos de coletas e atuar também em drive-thru. “Reforçamos que estamos preparados para oferecer, mesmo que de forma gradual, os nossos serviços que sempre foram de excelência para toda a cidade de Manaus”, finaliza Barros.

Manauara Shopping

Em alinhamento às diretrizes dos órgãos competentes, e como forma de garantir uma operação zelosa, segura e adequada ao momento atual, o Manauara Shopping também reabrirá nesta segunda-feira, dia 1º de junho, com horário reduzido e um plano de abertura estruturado para preservar o bem-estar e a saúde de clientes, lojistas e colaboradores. O empreendimento é administrado pela Aliansce Sonae, maior operadora de shoppings do país, que estabeleceu critérios e um protocolo para a reabertura baseados nas recomendações de autoridades e consultoria contratada especializada em infectologia.

O funcionamento será de 12h às 20h, diariamente, com abertura de lojas que atendem ao plano gradual do Governo do Estado do Amazonas para a retomada das atividades econômicas na capital, e atenção especial ao fluxo de pessoas, que está estipulada em 50% da capacidade de público. O uso de máscaras será obrigatório para colaboradores, inclusive prestadores de serviço, funcionários das lojas e clientes, também obedecendo a decretos estadual e municipal. Haverá medição de temperatura obrigatória para todos que trabalham no shopping.

Os lojistas receberam uma cartilha com recomendações para a operação no interior de suas lojas, como higienização de provadores, distância mínima de caixas, cuidados com aglomerações e presença de dispenser de álcool em gel para uso dos clientes.

Atendendo à determinação do decreto estadual 42.330 de 28 de maio de 2020, não será permitido o consumo de alimentos na praça de alimentação até o dia 15/06 e as operações que estiverem em funcionamento farão exclusivamente a venda de produtos.

O shopping terá intensa sinalização orientativa e marcadores de piso para preservar as distâncias mínimas recomendadas. As equipes de limpeza seguirão uma rotina ainda mais intensa, com higienização frequente de superfície e locais de fluxo. O shopping, aliás, realizou uma higienização completa em todas as suas áreas, antes da reabertura, e reforçou pontos de uso de álcool em gel por todo o mall.

O serviço de empréstimo de carrinhos de bebê no fraldário e os serviços de vallet de estacionamento estarão temporariamente suspensos. Áreas de lounge e o espaço coworking foram retirados, conferindo mais distanciamento, para evitar pontos de contato e aglomeração. As atividades recreativas neste primeiro momento também estarão suspensas.

O funcionamento de cinemas, teatros, academias e unidades de ensino seguirão diretrizes dos decretos estadual e municipal. Serviços essenciais e operações de delivery e drive thru continuam funcionando normalmente.

Millenium Shopping

Com todas as precauções que o momento exige, o Millennium Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, reabre para o público o atendimento presencial neste dia 1º. de junho, segunda-feira, em horário reduzido, das 9h às 17h. Aos domingos em feriados o centro de compras não estará ainda em funcionamento.

A medida visa oferecer aos clientes a oportunidade de realizarem suas compras e serviços dentro de um ambiente seguro e sadio, respeitando o ciclo de atividades previstas no decreto governamental 42330, de 28.05.2020.

O Millennium Shopping alinhou com os lojistas todas as medidas protetivas para os funcionários e clientes, como o uso de máscaras e álcool em gel, o distanciamento social, higienização de embalagens, implantação de barreiras de proteção nos caixas e locais de pagamento, além da intensificação da higienização dos ambientes. O uso da máscara será obrigatório.

“Estamos reforçando todas as medidas de proteção que já estavam sendo tomadas em relação à segurança e higienização do Millennium Shopping”, afirma a coordenadora de Marketing do shopping, Elizandra Xavier.

Visando ainda mais o atendimento às normas sanitárias, o shopping elaborou uma cartilha que preconiza a medição da temperatura dos clientes e funcionários no acesso ao empreendimento, além de reduzir a quantidade de mesas e cadeiras na praça de alimentação. Dispensers com álcool em gel foram instalados nas áreas comuns e o Millennium demarcou ainda o distanciamento social em locais como guichês, caixas eletrônicos, dentre outros.

O shopping informa que continuará funcionando no estacionamento G1 o ponto de entrega de produtos aos clientes com agendamento prévio via WhatsApp pelo lojista, evitando a entrada no empreendimento, principalmente dos idosos e demais pessoas do grupo de risco.

Na segunda-feira, estarão operando, conforme o decreto, as lojas de artigos desportivos, vestuário, acessórios e calçados, atendimentos na torre médica e odontológica do complexo do Millennium (com agendamento prévio), joalherias e relojoarias, comércio de artigos médicos e ortopédicos, lojas de variedades, agência de turismo, óticas e floriculturas.

No dia 15 serão as lojas de informática, comunicação, telefonia e materiais e equipamentos fotográficos, livrarias e papelarias, lojas de departamento, restaurantes, cafés, padarias e fast-food, comércio de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal e comércio de bijuterias e semi-jóias.

Já no dia 29 de junho, passam a funcionar as atividades de cabeleireiros, barbearias e outras atividades de estética e beleza, e no dia 6 de julho os cinemas da rede Cinépolis, com 50% da capacidade, inicialmente.

Drogarias, bancos, loteria e correios seguem funcionando normalmente, como atividades essenciais. Os serviços de delivery não tiveram sua atuação suspensa e continuam sendo realizados.

Manaus Plaza Shopping

O Manaus Plaza Shopping reabre suas portas com horário diferenciado nessa segunda-feira (1), seguindo a determinação do Governo do Estado do Amazonas. O mall estará aberto das 14h às 20h, de segunda a domingo. As lojas essenciais seguem de 8h às 20h.

O empreendimento passou por uma desinfecção e continua seguindo outras medidas de prevenção e combate ao coronavírus e reforça ainda a importância do uso de máscara, que será obrigatório para acessar o mall.

*Com informações das Assessorias de imprensa