Shopping em Manaus reabre as portas com novas regras de segurança

MANAUS -Os shoppings de Manaus reabriram parcialmente nesta segunda-feira (1º). O Amazonas Shopping, na zona sul da capital, reabriu após decreto do governo do Estado, com funcionamento de lojas dos segmentos de artigos esportivos, para casa, vestuário, acessórios, calçados, móveis, colchões, joalherias, relojoarias, artigos médicos, óticas e floricultura.

De acordo com o gerente de marketing do empreendimento, André Santi, os clientes compreenderam a importância de seguir as recomendações dos órgãos de saúde para a prevenção ao coronavírus. “Os clientes vieram todos de máscara, autorizaram a aferição de temperatura nas entradas de acesso ao shopping e higienizaram as mãos com álcool em gel. Isso é muito importante. Com a conscientização e apoio de todos, poderemos voltar plenamente às atividades”, ressaltou.

O shopping está funcionando das 12h às 20h. Lojas satélites e quiosques têm horário opcional das 12h às 14h, até 14 de junho. Os serviços essenciais, que já estavam funcionando – lotéricas, farmácias, supermercado e bancos – continuam adotando o mesmo horário.

Os demais serviços abrirão de acordo com a orientação dos órgãos competentes. Os bares e restaurantes continuarão funcionando na modalidade delivery, serviço que também está sendo disponibilizado por algumas das lojas que já estão com atendimento presencial.

O serviço drive-thru das lojas do Amazonas Shopping também continua funcionando, mesmo após a reabertura das lojas. Os clientes podem usufruir da comodidade de realizar suas compras pelo whatsapp das lojas e agendar o dia para a retirada dos produtos, sem precisar sair do veículo. O drive-thru do Amazonas Shopping funciona das 10h às 20h, de segunda-feira a domingo.

A retirada das compras está sendo feita de acordo com o combinado com o lojista, sempre em algum ponto do estacionamento. A lista de lojas que estão atendendo no novo formato pode ser acessada no site www.amazonasshopping.com.br ou nas redes sociais – Instagram @amazonasshopping e Facebook Amazonas Shopping.

Medidas adotadas

Entre as medidas adotadas pelo Amazonas Shopping no retorno das atividades estão a aferição de temperatura de todos os colaboradores e prestadores de serviço, nas entradas de acesso. Controle do fluxo de visitantes, marcação do piso das escadas rolantes e em lotéricas, bancos, entre outros espaços. Também foram intensificados os processos de higienização com ozônio, de todas as áreas do shopping.

Essa já era uma medida adotada pelo centro de compras antes da pandemia, para limpeza dos banheiros, e que agora passa a ser feita em outras áreas do shopping. Diariamente também é aplicada no shopping a pulverização de quaternário de amônio, para higienização dos ambientes. Os carrinhos de bebê e cadeiras de rodas disponibilizados para empréstimo também passam por higienização com ozônio.

Foram instaladas pias para lavagem das mãos nas docas e, posteriormente, serão colocadas nas praças de alimentação.

Também foram instalados dispensers de álcool em gel com acionamento pelo pé, para não haver contato com as mãos. Nos banheiros foram feitas adequações nas pias, para garantir o distanciamento recomendado pelos órgãos de saúde.

No Serviço de Atendimento ao Clientes (SAC) e Recepção foram instaladas barreiras de acrílico, separando o espaço entre o profissional do shopping e o cliente.

Como determina o governo do Estado será obrigatório o uso de máscaras pelos clientes, lojistas e equipe de apoio do shopping.