Prefeito garante 13º de servidores não essenciais para o 15 de junho

Manaus - A antecipação da primeira parcela do 13º salário aos servidores municipais de áreas não essenciais está garantida para o dia 15 de junho, afirmou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, na segunda-feira (1º).

Ele lembrou que cinco categorias que atuam diretamente no enfrentamento ao novo coronavirus na capital já receberam o pagamento do décimo no mês de maio, além de idosos e pensionistas que foram pagos ainda em março.

O anúncio foi feito durante uma coletiva on-line com a imprensa, onde também foi detalhada a reforma administrativa da Prefeitura de Manaus, que pode resultar em cortes de até R$ 500 milhões no orçamento municipal, para fazer frente aos efeitos econômicos da pandemia.

“Nós já havíamos antecipado o décimo terceiro de algumas secretarias e graças ao bom trabalho de ajuste fiscal, mesmo com a crise que surgiu, temos dinheiro em caixa para pagar pessoal, garantindo seus benefícios sem nenhum atraso, pelo contrário, até antecipando. As demais categorias recebem a primeira parcela do 13° agora dia 15 de junho e o salário do final do mês permanece na mesma data. Sinto-me muito honrado em poder pagar em dia quem trabalha de forma correta durante todo o mês”, disse o prefeito Arthur.

Em março, aposentados e pensionistas municipais tiveram a primeira parcela do 13º salário antecipada, aproximadamente, R$ 12,6 milhões. A medida foi tomada para garantir os cuidados necessários aos que estariam no grupo de risco da Covid-19. Em maio, foram pagos outros R$ 23 milhões para as secretarias municipais de Saúde (Semsa), da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Limpeza Urbana (Semulsp), de Comunicação (Semcom) e Casa Militar.

Injeção econômica

Ao todo, com o pagamento do benefício, a Prefeitura de Manaus injeta na economia local em torno de R$ 83,4 milhões. Dinheiro importante para movimentar o comércio local, que começou a ser reaberto gradualmente.

Sobre as medidas adotadas para encarar uma queda na arrecadação do município de, aproximadamente, 30% a 40%, o prefeito ressaltou a extinção de três secretarias, redução de 110 cargos comissionados, extinção e renegociação de contratos de aluguéis e novas repactuações de contratos com fornecedores, além de uma nova rodada de redução de custeio.

“Manaus tem que caber no que arrecadar, seja qual for a queda na arrecadação. Estamos fazendo o possível para economizar e não perder o controle. Ao final da gestão quero poder entregar uma prefeitura com saúde financeira”, disse Arthur Virgílio, destacando que algumas secretarias podem trabalhar em home office até o final do ano, mesmo quando acabar o decreto nº 4.836/2020, que estende o teletrabalho dos serviços municipais até o dia 30 de junho. "Com isso poderemos reduzir em até 30% os gastos com as contas públicas, como energia, água, telefone e aluguéis", explicou.

Obras

As obras da Prefeitura de Manaus, entre elas dois grandes complexos viários - na avenida Constantino Nery e no Manoa - seguem sem ser impactadas pelas medidas de redução de custeio, pois os recursos para esses e outros serviços foram garantidos, antes da pandemia, por meio de operações de crédito.

“As obras seguem a todo vapor e serão entregues ainda este ano. Além dos complexos viários, continuamos com trabalhos de recapeamento asfáltico e de tapa-buracos. Para obras temos recursos garantidos, são recursos específicos que não podem ser utilizados para outros fins”, contou Arthur.

Quanto à revitalização do Distrito Industrial, o prefeito explicou que os serviços podem sofrer alteração, uma vez que são executados em parceria com a Suframa, dirigida pelo então superintendente Alfredo Menezes, que foi exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro, na tarde desta segunda-feira.