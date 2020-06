Ainda não fez o cadastro no auxílio emergencial ? Veja o prazo final

O cadastro pode ser feito pelo site e pelo aplicativo | Foto: Divulgação

Se você é um dos milhares de brasileiros que ainda não fez o cadastramento para receber o auxílio emergencial não fique preocupado, pois ainda tem tempo. A inscrição vai até o dia 2 julho.

Depois dessa data, segundo a Caixa, o site e o aplicativo serão utilizados apenas para acompanhar o pagamento do benefício ou o processamento do pedido.

"Após o prazo definido, nós manteremos o aplicativo e o site funcionando para que as pessoas possam acompanhar o pagamento do seu benefício ou processamento do seu pedido", disse o vice-presidente da rede de varejo da Caixa, Paulo Henrique Angelo.

A inscrição só é necessária para brasileiros que não estão no Cadastro Único e que não recebem o Bolsa Família.

Os depósitos dos R$ 600 são feitos na Poupança Social Digital da Caixa – aberta na hora da inscrição – ou em conta indicada pelo brasileiro – que pode ser em qualquer instituição financeira.

Vale ressaltar que os brasileiros que fizerem o cadastro após o pagamento de qualquer uma das parcelas do auxílio emergencial receberão os R$ 600 de forma retroativa.

Ou seja, se o cadastro for aprovado após o pagamento das duas primeira parcelas, quando for receber o dinheiro, o cidadão irá receber essas duas parcelas que já foram pagas aos demais.

Quem recebe o auxílio?

Para receber as três mensalidades de R$ 600, o beneficiário precisa preencher os seguintes requisitos:

Maior de 18 anos de idade;Não receber benefícios previdenciários ou assistenciais (como seguro-desemprego, aposentadoria ou Bolsa Família);Ser MEI, contribuinte do Regime Geral da Previdência Social ou trabalhador informal inscrito no Cadastro Único;Ter renda familiar abaixo de três salários mínimos (R$ 3.135) ou renda por pessoa inferior a meio salário mínimo por pessoa (R$ 522,50);Não ter recebido mais de R$ 28.229,70 em renda tributável no ano de 2018

Até dois membros da mesma família poderão receber o auxílio, somando R$ 1.200. Entretanto, se um destes dois membros receber o Bolsa Família, será necessário optar por um dos dois benefícios.