Economia: como precificar seu produto ou serviço?

Investidores precisam entender muita coisa ao mesmo tempo ágio, deságio, operar vendido. São muitos termos e conceitos que devem ser compreendidos . Isso não vem “do nada”: é preciso dedicação, tempo, muito estudo e vontade de aprender, além de observação constante do mercado financeiro.

Em outras áreas de atuação, a relação é muito similar: o profissional que deseja se destacar, além de estudar muito, busca estar sempre atento às novidades. A atualização faz parte da rotina de quem deseja estar um passo adiante em qualquer circunstância e ajuda, claro, na hora de precificar os serviços.

Sim, como podemos imaginar, o valor cobrado por um determinado serviço ou produto leva em consideração uma série de aspectos. A especialização do profissional, não por acaso, é um dos elementos que mais pesam na hora de decidir valores a serem cobrados.

Quais são os outros aspectos? Neste artigo, falaremos um pouco mais sobre as formas mais comuns de precificação, para que você saiba como calcular o valor da sua hora, do seu produto ou o valor de um serviço específico. Confira.

Precificar produtos e serviços: por onde começar?

Quando falamos sobre precificar serviços, estamos diante de um desafio. Serviços são, como sabemos, intangíveis: não podem ser medidos com métricas comuns e estão atrelados a um benefício, a uma experiência.

Na hora de definir os seus valores, existem algumas coisas que devem ser levadas em consideração. A mais importante é: tudo o que é necessário para fazer um serviço deve ser adicionado ao valor final.

Do que você precisa para fazer o seu trabalho? Se você é cabeleireiro, por exemplo, precisa dos produtos que aplica nos cabelos dos clientes, os instrumentos básicos tesouras, escovas, maquininhas de corte, etc, tintas, luvas de borracha, entre outras coisas. O custo dos suprimentos não pode ser ignorado.

Organizada esta etapa, pense: qual é o valor da sua hora? Se você não sabe, pode dividir o valor mensal líquido que deseja adquirir pelo número de dias de trabalho (em geral, 20-22 dias, embora algumas áreas de atuação exijam mais frequência) e o número de horas que você pretende trabalhar.

Feito isso, pense nas despesas fixas, ou seja, as que estão sempre lá: taxas bancárias, juros de conta digital , aluguel, salário das pessoas envolvidas, pagamento de fornecedores, material de escritório, etc. Nessa etapa, entra apenas o que é fundamental para a manutenção do seu ambiente de trabalho.

Quando há apenas quitação das despesas totais e dos custos, ou seja, não há lucro e não há prejuízo, chegamos ao chamado ponto de equilíbrio. Trata-se do montante de serviços que deve ser alcançado para cobrir o funcionamento de uma companhia. Tudo o que vem a partir dele é lucro.

Tem dúvida sobre o quanto deve cobrar, ainda assim? Faça uma pesquisa extensa sobre os serviços oferecidos sobre os seus concorrentes diretos e compare os preços praticados por eles. Isso ajudará a saber quais são os valores em voga no mercado - o que, como sabemos, é um parâmetro e tanto.

Como precificar produtos?

De acordo com o blog oficial do SEBRAE, o ideal é que o preço de um produto não seja alto a ponto de fazer com que o consumidor se sinta desestimulado a fazer uma compra, mas deve ser alto o suficiente para cobrir as despesas de produção de produto individual e gerar lucro.

Comecemos pelo básico: quanto você gasta para produzir uma unidade do seu produto? Se for, digamos, um sabonete natural: após somar os valores de todos os ativos utilizados para fazer uma remessa, divida o valor total pelo número de unidades produzidas.

Esse não é, no entanto, o único parâmetro a ser observado na hora de definir o valor mínimo das suas unidades. Devem entrar, como já comentamos, os custos fixos aluguel, valores médios de água e luz, publicidade, etc e variáveis.

O preço final por unidade leva em consideração as contas que devem ser quitadas e a margem de contribuição desejada a cada venda.

Atenção: escolher a margem de contribuição adequada é assunto sério. Os preços, especialmente em um país com economia em crise como infelizmente é o nosso caso, devem ser competitivos, mas justos.

Se a sua empresa está em um mercado muito competitivo, é possível que seja mais vantajoso para você ganhar em quantidade de vendas: ao abaixar a margem de contribuição, o objetivo é aumentar significativamente o número de vendas e, assim, ganhar pela quantidade de unidades vendidas.

Se o seu produto é muito diferenciado ou está em um nicho específico, faz mais sentido que você aumente as margens de contribuição. Nesse caso, você possivelmente terá um número mais enxuto de vendas, mas ganhará mais por unidade vendida.