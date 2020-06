Veterinários devem se cadastrar para vacinação no AM até o dia 20

Manaus - Médicos veterinários do Amazonas, já vinculados ao programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT), devem realizar até 20 de junho, os seus cadastros para vacinação contra brucelose no Amazonas, a fim de continuarem atuando no processo de controle e prevenção à doença de origem bacteriana no estado.



O alerta foi feito pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), seguindo as diretrizes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O serviço também será necessário para a realização de novas inscrições de profissionais. O cadastro poderá ser realizado por meio do link https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-cadastro-de-medico-veterinario-para-vacinacao-contra-brucelose. O passo a passo para a realização do registro está disponível no site da Adaf.



Os profissionais devem estar regularmente cadastrados no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas (CRMV) e devem fornecer os seguintes documentos: foto padrão para documento, comprovante de endereço atualizado (contas de água, luz, telefone ou similares) e certidão negativa do CRMV-AM (obtida no endereço eletrônico dos CRMV).



Os veterinários também deverão atualizar os dados cadastrais de seus auxiliares por meio do preenchimento da ficha de cadastro disponível no site da agência e fornecer comprovante de realização de treinamento/capacitação dos respectivos profissionais para atuarem como vacinadores junto ao PNCEBT.



Segundo a médica veterinária e coordenadora estadual do programa de brucelose da Adaf, Walkiria Silva, a brucelose é uma doença de origem bacteriana e atinge diversas espécies animais, causando impactos significativos na qualidade dos rebanhos bovídeos, gerando impactos econômicos na cadeia produtiva de corte e leite.



“A brucelose também pode ser transmitida ao homem através do consumo de leite cru e seus derivados ou ao manipular os animais doentes durante o parto. A melhor forma de prevenir a doença é vacinando as bezerras de três a oito meses contra brucelose”, destacou Walkiria.



Sobre o serviço



O cadastramento é o serviço pelo qual os órgãos de defesa sanitária animal dos estados fazem o registro de médicos veterinários para serem responsáveis técnicos pela vacinação contra brucelose nas Unidades Federativas (UFs) que pretendem atuar.

Este serviço está disponível para as seguintes UFs: Amazonas, Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Os médicos veterinários das demais UFs que queiram se cadastrar para a realização de vacinação contra brucelose deverão procurar diretamente os Serviços Estaduais de Defesa Sanitária Animal.