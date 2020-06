Empresa ajuda empreendedores a criarem o próprio site de graça

Manaus - A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) mudou o comportamento do consumidor. Desde o início da quarentena, a compra por produtos na internet aumentou mais de 40%. Nesse contexto, a KingHost, empresa de soluções digitais, lançou o movimento #DistantesMasJuntos, com foco em oferecer dicas, conteúdos e ferramentas para auxiliar na adaptação ao trabalho remoto. Agora, dando continuidade a campanha, a empresa liberou a ferramenta Criador de Sites, que possibilita que um site seja criado do zero, de forma simples, descomplicada e gratuitamente pelo período de 60 dias, produto liberado exclusivamente para esse período de pandemia para auxiliar os empreendedores que mais precisam.

A ferramenta é um modelo de faça você mesmo que dispõe de tudo para criar um site para quem não tem nenhum conhecimento técnico avançado. A partir de modelos profissionais prontos, o usuário terá acesso a dezenas de opções que atendem a diversas categorias de negócios, além de personalizar sua marca e divulgar nas redes sociais. A ferramenta também possibilita que todos os modelos sejam adaptados para celulares, tablets e desktop.

"Nos preocupamos com todos os nossos clientes, principalmente neste momento que estamos vivendo em que o digital é o meio de sobrevivência para muitas MPMEs. O criador de sites é uma forma de ajudar na divulgação todos pequenos negócios que precisam vender e que podem estar sofrendo com a crise da pandemia. É importante que todos acreditem que há oportunidades para crescer e aprender com tudo o que está acontecendo", conta Juliano Primavesi, CEO da KingHost.

Desde o início do movimento #DistantesMasJuntos, a KingHost preparou diversos serviços e ferramentas para ajudar seus colaboradores e clientes a passar pela crise da pandemia.

Além de alguns treinamentos online e sessões de psicoterapia e coaching para os times da companhia, a empresa ainda liberou serviços gratuitos para os pequenos e microempreendedores, como o SEO Certo, a ferramenta que avalia a popularidade, estatísticas sociais e analisa o site para ter mais destaque online; divulgação de empresas gratuitamente para possibilitar que os pequenos e microempreendedores possam compartilhar seus negócios e manter o empreendimento durante a crise e também criou uma planilha com conteúdo atualizado sobre os recursos financeiros que estão sendo disponibilizados no mercado pelo governo, assim o empreendedor consulta em um único lugar as informações e benefícios oferecidos.

Segundo um levantamento feito pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas empresas), ao menos 600 mil micro e pequenas empresas, de serviços não essenciais, fecharam desde o início da pandemia. A partir do começo do isolamento, a receita do e-commerce cresceu 42%, considerando o período de 17 de março a 14 de abril na comparação no mesmo período de 2019. Esses são dados que reforçam a importância da presença do comerciante no digital e o quanto o Criador de Sites pode ajudar os empreendedores a migrarem para esse serviço.

"Essa é uma das principais fer0ramentas já que é uma forma que nós podemos contribuir com os empreendedores que precisam do serviço online para dar continuidade no seu trabalho", conclui Primavesi.

A ferramenta estará disponível para ativação até o final de junho e, a partir do momento que a pessoa der início, terá acesso gratuitamente por 60 dias.

