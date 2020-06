Dia dos Namorados marca retomada do comércio em Manaus

Manaus - Neste mês de junho, Manaus passa a sair, gradualmente, da quarentena que buscava frear a disseminação do novo coronavírus. Desde março deste ano, todo o Amazonas estava apenas com as atividades essenciais em funcionamento, mas agora já prevê um aquecimento do comércio, principalmente com a chegada do Dia dos Namorados .

A data faz parte do chamado calendário comercial, que organiza os principais feriados e comemorações que costumam movimentar o comércio. O Natal e o Dia das Mães fazem parte dessa mesma lista, por exemplo. E são justamente esses eventos em que há alta demanda que têm se mostrado como a solução para que o comércio retome os prejuízos acumulados durante a pandemia da Covid-19.

"O comércio experimenta uma retomada progressiva neste momento. Infelizmente não tivemos como aproveitar o Dia das Mães, que é a segunda melhor data no calendário comercial depois do Natal, mas ainda temos o Dia dos Namorados. Estamos com todo o seguimento de presentes voltados para a comemoração do dia 12 de junho e isso é um alento, um fôlego para os empreendedores", diz Aderson Frota, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas.

Aderson Frota diz o feriado servirá para uma boa retomada do comércio | Foto: Divulgação

O representante do comércio diz que provavelmente o setor não vai alcançar o número de vendas dos anos anteriores, dada a pandemia, mas que a retomada do comércio já pode ser considerada muito boa.

Quem levanta o mesmo pensamento é Ralph Assayag, presidente da Câmara de Dirigentes de Lojistas de Manaus (CDL). No início de sua fala, o representante já esclarece que o comércio não irá conseguir superar o ano passado.

"As vendas caíram muito, inclusive vamos tirar do histórico comercial o ano de 2020, mas no sentido de não compará-lo com 2019 ou 2021. Caso contrário, ficaria uma divergência de números em cima disso", diz Ralph.

Ralph demonstra otimismo e ao mesmo tempo uma visão realista sobre as vendas do Dia dos Namorados | Foto: Divulgação

Apesar das dificuldades, ele garante que "todos estão se esforçando muito" para o Dia dos Namorados e até sugere uma ideia de venda.

"Temos que expandir mais, fazer o Dia dos Namorados ser também o momento ideal para presentear um amigo, um colega de trabalho ou simplesmente alguém que você goste. Isso pode ajudar o comércio a ter um retorno mais tranquilo", afirma o diretor da CDL-Manaus.

Um novo olhar no fim da quarentena

Lojistas ouvidos pelo portal EM TEMPO contam que o Dia dos Namorados se tornou uma verdadeira data de esperança que calhou para ser o primeiro feriado após a quarentena imposta no Estado.

É o que diz Williand Arcanjo, proprietário da Ótica Arcanjo. Além dos óculos, seu estabelecimento vende também relógios e lentes e por isso se mostra como uma opção no Dia dos Namorados. A loja voltou a funcionar esta semana, depois de passar os meses de abril e maio fechados, quando o Amazonas vivia seu pior momento na pandemia.

Williand garante que todas as medidas de proteção estão sendo tomadas para atender os clientes | Foto: Divulgação

"A redução só não foi mais drástica porque já trabalhávamos com as redes sociais e atendimento a domicílio, mas ainda assim sofremos uma queda de cerca de 50% nas vendas gerais", diz o empresário.

Agora, com o retorno da loja, ele se diz apreensivo com o Dia dos Namorados, mas aposta em um pensamento positivo. "Estamos sim preocupados devido à pandemia, mas ainda estamos apostando em um aumento de 30% nas vendas", comenta Williand.

Funcionários usam máscaras, luvas e álcool em gel no novo normal da pandemia | Foto: Divulgação

Ele ressalta todos os cuidados que têm tomado junto aos clientes e seus quatro funcionários. Williand garante que a equipe está treinada para a nova realidade, assim como passou a utilizar obrigatoriamente as máscaras e luvas de proteção.

"Temos até álcool em gel em vários pontos da loja. Além dele, fazemos a todo momento a higienização do ambiente e dos produtos oferecidos. Para completar esses cuidados, também reduzimos a capacidade de clientes no interior da loja, evitando aglomeração. Estamos preparados para o Dia dos Namorados", afirma o lojista.

Vendas virtuais movimentaram o setor na pandemia | Foto: Divulgação

Mais otimismo, mais vendas



Daniela Maia é empreendedora e dona do negócio de maquiagens 'Make for You', localizado no Sumaúma Shopping, bairro Cidade Nova, Zona Norte. Com nove funcionários, ela enfrentou muitas dificuldades durante o fechamento do comércio não essencial, mas conseguiu se reinventar e superar os períodos.

Daniela ama 'makes' e diz que o buquê de maquiagem está em alta nos produtos mais pedidos | Foto: Divulgação

Assim como o empresário anterior, Daniela seguiu com vendas por encomenda durante a quarentena. Pelo plano de reabertura do comércio apresentado pelo Estado, ela ainda não pode abrir a loja, mas como o shopping já voltou a funcionar, a empreendedora agora permite que clientes façam o pedido e retirem o pedido na frente do estabelecimento.

Buquê de maquiagem com as novidades do mercado | Foto: Divulgação

"Já estamos recebendo alguns pedidos e está aumentando. Se for para comparar, já melhorou em uns 30% em relação ao mês passado, quando o comércio não essencial estava fechado. Eu acredito que agora as pessoas já estão mais otimistas", diz Daniela.

Plano de reabertura do comércio

Anunciado no dia 27 de maio, o plano de abertura gradual do comércio teve início no dia 1 de junho. A medida vale para a Capital, ficando os interiores sob o critério das prefeituras. A diferença se deu porque, enquanto Manaus viu cair seu número de mortos, outros municípios do Estado ainda batem recorde de morte e infectados.

Veja abaixo o cronograma oficial de reabertura definida por ciclos:

Plano de reabertura gradual do comércio em Manaus | Foto: Waldick Junior/Em Tempo

