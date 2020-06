Home office em hotel? Quartos vazios viram escritórios no AM

Manaus - Em tempos de isolamento social, a Intercity Hotels apresenta uma novidade para quem precisa de conforto, tranquilidade, privacidade e infraestrutura para trabalhar. A rede está oferecendo a opção Hotel Office com tarifas promocionais, para utilização de apartamentos exclusivos e silenciosos, no período de quatro a oito horas. Além de ambientes higienizados, conforme as regras da Organização Mundial de Saúde (OMS), o cliente terá a sua disposição mesa de trabalho, wi-fi de alta velocidade, room service e acesso à impressora e scanner da recepção da unidade. Os valores vão de R$ 50 a R$ 90, no período das 8h às 20h. Mais informações clique aqui !

Atualmente, a opção está disponível na unidade de Manaus, localizada na rua Prof. Márciano Armond, 544, bairro Adrianópolis Centro-Sul de Manaus.