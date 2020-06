Quer sacar R$ 1,045 do FGTS? Saiba quem tem direito

O saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), vai começar a ser liberado a partir do dia 15 de junho até o dia 31, os trabalhadores deverão ficar atentos as novas regras, para saberem quem vai poder retirar o valor de R$1.045.

Este novo saque, vem para aquele que têm até cinco salário mínimos no saldo do FGTS.

O saque começa quando?

De acordo com o Ministério da Economia, vão ser liberados R$16 bilhões para 45,5 milhões de trabalhadores com até cinco salários mínimos de saldo no FGTS, o dinheiro vai estar disponível do dia 15 de junho até o dia 31 de dezembro.

A nova modalidade de saque, vai ser limitada a R$1.045 por trabalhador, não sendo possível sacar um valor maior, independente do número de conta que o trabalhador tenha. Caso o titular venha a ter mais de uma conta vinculada, o saque será feito primeiro nas contas vinculadas relativas a contrato de trabalho extintos.

Com início pela conta que tiver o menor saldo e as demais contas vinculadas, com inicio pela conta que tiver o menor saldo. De qualquer maneira, o saque não poderá ser maior do que R$1.045.

Dinâmica

A dinâmica de pagamento deverá ser como geralmente é liberado o FGTS, ou seja, saques serão liberados de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

Nenhum trabalhador é obrigado a sacar e, caso o dinheiro não seja retirado, deverá continuar no fundo de garantia. Caso o trabalho venha a ter uma conta na caixa e o dinheiro venha a cair de forma automática, ele poderá pedir para que o dinheiro volte para o FGTS.