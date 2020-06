Motéis buscam recuperar prejuízos da pandemia no Dia dos Namorados

Manaus - Com a chegada da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Covi-19) ao Amazonas, o governador Wilson Lima instituiu, no dia 23 de março, o decreto responsável pela paralisação do comércio no Estado. Contudo, os motéis não foram incluídos e seguiram funcionando, mesmo com a perda de muitos clientes por conta do isolamento social. Para recuperar as perdas, empresários do segmento começaram a preparar atrativos e cardápios para o Dia dos Namorados, 12 de junho, e já falam até que a procura por reservas já está em alta.



Clientes dos motéis esperam que eles sigam todos os protocolos contra a pandemia | Foto: Lucas Silva

O designer Felipe Silva, 34 anos, que trabalhador em uma empresa comercial, revela que, mesmo com a pandemia, está pensando em aproveitar a data para comemorar ao lado de sua namorada em um motel, mas desde que ele ofereça a segurança quanto aos protocolos contra a pandemia. “Claro que ficamos com receio de frequentar diante da situação da Covid-19, contudo, se o lugar for de confiança e mostrar que está tomando todos os cuidados, vejo que pode valer o momento”, confessa.

O gerente de um dos mais tradicionais motéis de Manaus, o Aphrodite Park Motel, Gabriel Geraldo relata que o faturamento chegou a cair até 70% nos últimos meses, mas que, no momento, o fluxo já está começando a melhorar e as reservas para o dia 12 começaram a crescer. “A chegada do mês dos namorados e a reabertura do comércio no dia 1º de junho realmente fizeram com que o movimento aumentasse na medida do possível. Acredito que vamos observar uma recuperação no setor, mesmo que lenta”, avalia.

Para Gabriel, a reabertura do comércio e serviços não essenciais significa um aquecimento na economia, o que será benéfico para o setor, uma vez que as pessoas vão buscar a retomar atividades de lazer. Ele conta que o empreendimento está se preparando para atrair mais clientes no Dia dos Namorados, com todos os cuidados em relação a pandemia. “A partir do dia 10 de junho, teremos um menu especial de Dia dos Namorados, onde o cliente tem a opção de fazer uma reversa antecipada e comemorar. O menu vai até o dia 14”, explica.

Luxo e cardápios diferenciados são as apostas do segmento para nessa data comercial | Foto: Lucas Silva

O gerente esclarece que o menu será feito pelo Chef Beto Sodré e o cardápio irá contar com dois pratos principais: filé ao molho madeira e pirarucu grelhado ao molho de camarões. Segundo Gabriel, o preço será de R$ 49 por pessoa.

Segundo Gabriel, nesse momento, o Aphrodite Park Motel conta com as suítes Atenas e Íris, as mais simples, onde os clientes podem ficar no quarto por três horas. O empreendimento tem ainda as suítes Artemis e Pandora, consideradas presidenciais, onde os casais podem ficar por um período de seis horas.

Gabriel não deixou de ressaltar que, por conta da Covid-19, o quadro de funcionários foi reduzido e todos estão trabalhando devidamente equipados com máscaras, luvas e fazendo sempre o uso de álcool em gel. “Estamos reforçando a higienização nos quartos e não estamos permitindo aglomerações, somente entram casais na recepção”, afirma.

Com retomada do comércio, empresários apostam que consumidor voltará a desfrutar de lazer | Foto: Lucas Silva

Dados da última Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH) 2016, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em convênio com o Ministério do Turismo, apontam que 14,2% dos 31,3 mil estabelecimentos de hospedagem no país são motéis.

Novidade



O proprietário do Tahiti Motel, Rodrigo Assef, diz que o Dia dos Namorados será uma data muito importante para a recuperação do segmento, que sofreu os efeitos das medidas de distanciamento social. Ele conta que o Tahiti Motel vai, inclusive, inaugurar uma nota suíte para a ocasião. “É uma suíte bem moderna com jacuzzi e uma área externa bem ampla”, descreve.

Motéis prometem conforto e medidas mais fortes de higienização | Foto: Lucas Silva

Rodrigo salienta que, além disso, a equipe irá trabalhar com pacotes de decoração, organizando o espaço físico para receber os clientes e com opções de jantar especiais para os casais que optarem por comemorar a data no local. “Teremos muitas outras suítes disponíveis, tudo feito por ordem de chegada”, diz.

Em relação à higienização, o proprietário também deixa claro que todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 estão sendo seguidas rigorosamente. “Nossa higienização sempre foi de excelência. Em tempos de pandemia reforçamos ainda mais os cuidados, sempre utilizando produtos hospitalares e, inclusive, uma máquina de ozônio capaz de matar vírus e bactérias nas suítes”, revela.

Ele acredita que os motéis, apesar de terem sofrido com perdas, contam com um ponto forte: não há contato com colaboradores e nem com clientes, somente com o (a) parceiro (a). Ou seja, segundo Rodrigo, se a higienização do local for bem-feita, não é preciso preocupação com a doença.