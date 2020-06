No AM, 120 mil contribuintes ainda não declaram o IRPF 2020

Manaus - A vinte e dois dias de encerramento do prazo, até às 12h desta segunda-feira (8), o total de 219.090 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), 2020, foi recebido pelo sistemas da Receita Federal no Amazonas. O volume de declarações entregues ao órgão federal corresponde a 64,41% da quantidade esperada pela Receita para este ano, aproximadamente, 340 mil declarações.



Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o prazo de entrega da declaração que encerrava no dia 30 de abril, foi prorrogado peal Receita Federal para o dia 30 de junho. O órgão reforçou nesta segunda-feira (8) que o vencimento das cotas também foi prorrogado. A primeira cota vence no dia 30 de junho de 2020, enquanto as demais vencem no último dia útil dos meses subsequentes.

A Receita Federal frisou por meio de nota, que a exigência de se informar o número constante no recibo de entrega da última declaração de ajuste anual foi retirada.

De acordo com o órgão federal, as mudanças objetivam evitar aglomerações de contribuintes no atendimento da RFB, bem como em empresas ou instituições financeiras, de modo a contribuir com o esforço governamental de diminuir a propagação do novo Coronavírus.

Quem deve declarar

Segundo a receita, está obrigado a declarar o Imposto de Renda 2020 quem recebeu rendimentos tributáveis em 2019 em valores superiores a R$ 28.559,70 ou ganhou mais de 40 mil reais em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano, como indenizações trabalhistas ou rendimento de poupança.





*Com informações da assessoria