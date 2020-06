Veja 10 motivos que podem barrar recebimento da 3ª parcela do auxílio

De acordo com as regras determinadas pelo governo federal, para receber o recurso muitos cidadãos que receberam a primeira, e a segunda parcela, podem não ter direito à terceira. | Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira, 8, cerca de 2 milhões de beneficiários que fazem aniversário em agosto podem sacar o dinheiro do auxilio emergencial. Até o momento, as datas para liberação da terceira parcela do auxílio não foram divulgadas.



De acordo com as regras determinadas pelo governo federal, para receber o recurso muitos cidadãos que receberam a primeira, e a segunda parcela, podem não ter direito à terceira. Isso porque, a cada pagamento de parcela, a Dataprev, empresa de tecnologia que gerencia a base de dados sociais dos brasileiros, faz uma reanálise das informações prestadas pelos beneficiários no cadastro do auxílio.

Por esse motivo, a irregularidades são evitadas no cadastro, com isso, pessoas que não precisam do dinheiro são impedidas de recebê-lo.

Conheça 10 mudanças no cadastro que podem te impedir de receber o auxílio emergencial

1- Ter sido empregado com carteira assinada;

2- Ser de família com renda mensal por pessoa superior a meio salário mínimo (R$ 522,50);

3- Renda familiar mensal total maior que três salários mínimos (R$ 3.135);

4- Limite maior que duas pessoas que recebem Bolsa Família na mesma família;

5-Estar recebendo seguro-desemprego;

6-Estar recebendo pensão do INSS;

7- Estar recebendo aposentadoria do INSS;

7-Receber benefícios como auxílio-doença;

8-Benefício de Prestação Continuada (BPC), seguro-defeso, Garantia Safra. A exceção da regra é o Bolsa Família;

9 - Estar com CPF irregular no cadastro.E um fato muito importante, mentir para receber o auxílio emergencial não somente acarreta no corte do benefício, como é motivo para prisão da pessoa, a pena pode alcançar até seis anos de detenção. O cidadão é acusado de estelionato contra o poder público.O calendário, da segunda parcela do auxílio emergencial desta semana.

O saque e a transferência, da segunda parcela do auxílio ainda não foram liberados para alguns beneficiários, nesta segunda as operações podem ser feitas nas agências da Caixa Econômica Federal pelos nascidos em agosto, veja as datas desta semana para os aniversariantes de demais meses.