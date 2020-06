Auxílio emergencial: cadastro já pode ser feito nos Correios

As pessoas podem procurar as agências dos Correios para fazer o cadastro e solicitar o auxílio emergencial de R$ 600 . Em nota, a empresa informou que o atendimento será feito em mais de seis mil agências, a partir desta segunda-feira, gratuitamente. Os dados serão repassados à Dataprev para análise e posterior envio à Caixa Econômica Federal para efetuar o pagamento.

A expectativa é que 27 milhões de pessoas com dificuldades de acessar à internet possam ser atendidas pelos funcionários dos Correios. A medida tinha sido anunciada pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, mas faltava oficializar a parceria com a direção dos Correios. O contrato foi assinado na última sexta-feira. Ficaram de fora as agências franqueadas, que são operadas por agentes privados.

Para evitar aglomeração de pessoas nas agências dos Correios, foi elaborado um cronograma para o atendimento, conforme o mês de nascimento:

Segunda-feira - nascidos em janeiro e fevereiro;

Terça-feira - nascidos em março e abril;

Quarta-feira - nascidos em maio e junho;

Quinta-feira - nascidos em julho, agosto e setembro;

Sexta-feira - nascidos em outubro, novembro e dezembro.

Para fazer o cadastro na agência dos Correios, o interessado deve apresentar os seguintes documentos: identificação oficial com foto, em que conste também o nome da mãe do beneficiário; CPF do usuário e dos membros da família que dependem da renda do titular.