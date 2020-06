Beneficiários do auxílio relatam sumiço de dinheiro no Caixa Tem

Aplicativo Caixa Tem | Foto: Divulgação

Beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600, que usaram o aplicativo "Caixa Tem" para pagar boletos, relatam que o dinheiro está sumindo da conta sem que o pagamento seja concluído. O aplicativo Caixa Tem funciona como o aplicativo de qualquer outro banco. Por ele, a pessoa que recebe o auxílio emergencial pode consultar saldo, extrato, fazer transferências e pagamentos.

A técnica de enfermagem Joseane Santos Lima Marques relatou à TV GLOBO que no dia 22 de maio, ela usou o aplicativo Caixa Tem, que dá acesso à conta eletrônica criada pela Caixa para depositar o benefício. Joseane tentou pagar uma fatura de cartão de crédito no valor de R$ 400. Ao terminar a transação, apareceu esta mensagem no aplicativo: "Desculpe, ocorreu um problema ao efetivar o pagamento do seu boleto”. O extrato mostra que os R$ 400 saíram da conta. Mas, segundo Joseane, a fatura do cartão de crédito continua aberta.

“Nessa pandemia que a gente está passando aí só tem esse dinheiro, porque a gente não está trabalhando, só tem esse dinheiro para poder cumprir as nossas necessidades de comer, de pagar quanto está devendo, para o nome não sujar, essas coisas. Eu fiquei desesperada aqui ligando para Caixa, indo na agência e ninguém sabia informar nada”, conta.

Relatos de pessoas que tentaram pagar boletos pelo Caixa Tem e que estão no prejuízo chegam de várias partes do Brasil. E para muita gente o dinheiro some e o que aparece depois é um constrangimento enorme.

A Caixa confirmou a falha. Afirmou que atingiu 0,1% dos boletos pagos no "Caixa Tem". Segundo o banco, a situação está resolvida e todos os clientes afetados vão ser ressarcidos.

