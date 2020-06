Mais dois meses de auxílio emergencial são garantidos aos brasileiros

O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta terça-feira (9) que o governo pagará mais duas parcelas do auxílio emergencial. O valor ainda não foi definido, mas deve ficar na faixa de R$ 300 por parcela.

A proposta inicial, aprovada em abril, estipulava 3 parcelas mensais de R$ 600. O benefício é reservado a trabalhadores informais e pessoas de baixa renda, economicamente mais vulneráveis aos efeitos da pandemia de covid-19. O valor pode chegar a R$ 1.200 em casos como o de mães solteiras.

“O presidente já lançou e comunicou que por 2 meses nós vamos estender o auxílio emergencial. Nós estávamos num nível de emergência total, a R$ 600”, afirmou Guedes, em reunião do conselho do governo, no Palácio do Planalto.

O programa só pode ser estendido mediante aprovação do Congresso Nacional. O atual impacto do auxílio emergencial nas contas da União é de R$ 154 bilhões.

Assista abaixo (2h43min). Guedes começa a falar a partir dos 31min40s:

