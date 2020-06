Sistema da Moto Honda Manaus é invadido por hackers

Manaus- A Moto Honda foi vítima de hackers no último domingo (7) assim como outras empresas globais que, também, foram atingidas nas últimas semanas no mundo todo. O ataque cibernético impediu cerca de 7 mil colaboradores de trabalharem no maior parque de produções de moto do país, situado na rua Juruá, bairro Distrito Industrial (Zona Sul de Manaus).

Segundo o polo de duas rodas, desde a invasão os funcionários estão sendo dispensados, pois, não há como entrar no sistema. O problema na rede não é exclusividade da matriz amazonense. De acordo com a empresa, o ataque atingiu todas as fábricas no mundo. Acesso aos e-mails, aplicações do negócio, arquivo dos servidores e o sistema de produção estão inoperantes.

Em nota a Moto Honda disse ao EM TEMPO que “ as causas do acidente estão em avaliação. Os trabalhos de recuperação estão em andamento e a produção de motocicletas deve retomar em breve”. A companhia informou ainda que até o momento os impactos nos negócios são mínimos.

Crime virtual

Vale lembrar que outros ataques a empresas globais estão sendo realizados simultaneamente desde a Semana passada. Sites do Governo, perfis pessoais e até mesmo páginas de igreja estão sendo invadidas e revelando conteúdos secretos.

