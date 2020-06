Live sobre o uso das mídias sociais para negócios ocorre nesta quinta

Manaus - A pandemia de coronavírus trouxe impactos significativos para a economia do País. Empresas de todos os segmentos precisaram desenvolver rapidamente estratégias para manter os negócios funcionando. Umas das alternativas são os canais de vendas online, que quando bem utilizados podem trazer excelentes resultados. Para ajudar os empreendedores, a Faculdade Anhanguera realiza nesta quinta-feira (11), às 19h, uma live com Marcos Vinícius Carvalho Oliveira, gerente comercial regional da Kroton Educacional, com MBA em Marketing e Vendas, e que compartilhará dicas sobre como potencializar os negócios por meio das mídias sociais.

Na sexta-feira (12), no mesmo horário, será a vez de Monik Pereira da Silva, gestora operacional do setor de recrutamento e seleção do Sine Manaus, Sistema Nacional de Emprego. Além de orientar os participantes sobre o funcionamento dos serviços do órgão nesse período de pandemia, Monik também irá tirar dúvidas comuns da população, por exemplo, como emitir a carteira de trabalho digital e solicitar o seguro desemprego.

O diretor da Anhanguera Manaus, Robinson Ferraresi, será o mediador do bate papo online nos dois dias. “O objetivo do evento é mostrar como ações simples podem ser adotadas pelos pequenos empresários para alavancar as vendas de forma remota, além de informar os trabalhadores sobre os principais serviços do Sine”, afirma.

Durante as lives, também serão divulgadas vagas de trabalho para os participantes que estiverem em busca de uma colocação no mercado. As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas no link.

Confira a programação abaixo:

Quinta-feira, 11, às 19h: Como potencializar o seu negócio através das mídias sociais, com Marcos Vinícius Carvalho Oliveira, gerente comercial regional da Kroton Educacional.

Sexta-feira, 12, às 19h: Serviços do Sine Manaus em meio à pandemia de Covid-19, com Monik Pereira da Silva, gestora operacional do setor de recrutamento e seleção.

