Fintechs: empresas digitais prometem revolução no futuro da economia

Manaus - Durante a pandemia do novo coronavírus, muitas empresas tiveram que colocar em prática serviços à distância, como atendimentos e entregas de produtos. No entanto, antes mesmo da crise gerada pela Covid-19, outras companhias já funcionavam completamente on-line e sem atendimentos físicos (ou com o mínimo deles). Algumas delas são as chamadas fintechs, mas você sabe o que elas são exatamente?

O nome em inglês pode dificultar a interpretação, mas as fintechs são empresas ligadas ao mercado financeiro e que funcionam em plataformas on-line. Bancos digitais, consultorias financeiras e até sistema de recursos humanos.

Uma delas atua em Manaus e é conhecida nacionalmente por buscar resolver um problema antigo. A empresa se chama 'Trocados' e fornece uma alternativa digital para receber troco quando o vendedor não tem as moedas que precisa te devolver. Com o dinheiro recebido, você pode fazer várias aquisições, como assinatura de plataformas de streaming (Netflix, Spotify) ou mesmo recarregar o passe de ônibus.

Amaike Keric é um dos fundadores da Trocados e projeta maior alcance das fintechs para o futuro. Segundo ele, "o mundo como conhecemos" está em constante mudança em todos os seguimentos e o mercado financeiro faz parte disso.

Amaike também é pós graduado em estratégia empresarial | Foto: Divulgação

"A Trocados é um pedacinho dessa mudança. Estamos sendo um passaporte para um mundo sem dinheiro [físico]. Essa digitalização está acontecendo e será inevitável. O futuro ou presente já nos traz muita tecnologia, como pagamento por meio de reconhecimento facial ou apenas ao encostar um cartão ou pulseira na máquina", diz o empreendedor.

De um problema, a solução

Amaike conta como ele e seus colegas tiveram uma ideia a partir de um problema, a falta de troco no mercado. Tudo começou quando um dos criadores da empresa foi realizar compras em uma loja, em Manaus, mas não conseguiu finalizar a aquisição porque o vendedor não tinha troco.

A partir disso, Amaike conta que surgiu a ideia para a criação de uma plataforma que possibilitasse passar valores pelo próprio celular. E mais: com o dinheiro na carteira virtual, a pessoa pode recarregar o celular, contratar serviços on-line, realizar compras em lojas parceiras, dentre outras possibilidades. Mas, até firmar a empresa e a ideia, eles precisaram passar por muitos desafios e experiências modificadoras.

Trocados é uma fintech que nasceu no Amazonas | Foto: Divulgação

"Nosso processo foi gradativo e leto, pois não tínhamos muitas referências de ideias parecidas. Tivemos divisores de águas que marcaram o crescimento da empresa. Encontrar as pessoas certas para serem sócias, mentoria de pessoas experientes da área e a construção de uma identidade foram pontos que nos ajudaram", afirma Amaike.

Diversidade de fintechs

A Trocados é apenas uma dentre ao menos 500 fintechs no Brasil. Essa é a quantidade de empresas financeira digitais listadas pelo site FinInovation , que aponta dados sobre o seguimento. Segundo a plataforma, de 2018 para 2019 houve um crescimento de 34% no surgimento de novas empresas. O salto foi de 377 startups - empresas iniciantes - para 504 em 2019.

As fintechs são divididas em dez seguimentos. Os principais setores são o de pagamentos e de crédito, os quais batem de frente com grandes bancos públicos e privados.

Outro dado do site é sobre a maneira com que essas empresas inovam em seus setores. 62% delas aplicam novas ideias financeiras e de mercado, algo não visto antes. Outras 38% partem de um serviço já prestado, mas procuram inovar com tecnologia digital.

Outras fintechs que você já pode ter ouvido falar são: Nubank (banco digital); Bidu (plataforma de seguros); GuiaBolso (controle de finanças); PicPay (App de pagamento); Neon (banco digital); dentre outras.

Empresas digitais são nova aposta no mercado

Embora as fintechs já estejam atuantes no presente, há quem projete ainda mais participação em um breve futuro. Um deles é Denys Cruz, analista técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Em sua análise, ele apresenta exemplos em um seguimento específico de fintechs, os bancos digitais. Denys diz que uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva revela que um em cada três brasileiros com mais de 16 anos não possui conta bancária.

Denys é mestrando em Ensino Tecnológico pelo Instituto Federal do Amazonas (Ifam) | Foto: Divulgação

"São 45 milhões de pessoas que, juntas, movimentam mais de R$ 800 bilhões por ano. Com um sistema bancário tradicional, caro e inflexível para muitos seguimentos e ainda a falta de educação financeira no País, o Brasil se torna um ambiente propício para o surgimento das fintechs", comenta ele.

Caso você tenha um negócio ou apenas esteja buscando economia, Denys também tem uma dica. Ele explica que as fintechs têm certas vantagens, já que, por serem digitais, conseguem baratear certos serviços.

"Os custos operacionais de um banco tendem a ser menores, se comparados aos dos bancos tradicionais. Sem as despesas de agências bancárias, número menor de pessoal e tecnologia, essas empresas resolvem a necessidade do cliente de uma maneira simples e barata", afirma o especialista.

