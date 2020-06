Custo da construção no Amazonas fecha estável em maio

Manaus - O custo do metro quadrado da construção civil no Amazonas se manteve estável ao aumentar de R$ 1.147,42 no mês de abril, para R$ 1.147,97, em maio, uma alta equivalente de apenas 0,05%, segundo dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), divulgados nesta quarta-feira (10), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A variação percentual em 2020 chegou a 0,25%, enquanto no acumulado dos últimos 12 meses chegou a 4,3%, no Estado.



O custo médio do Amazonas fechou maio 2,2% mais barato que o metro quadrado nacional, que ficou em R$ 1.174,02, com índice de 0,17%, diminuindo 0,08 ponto percentual (p.p.) em relação ao mês anterior (0,25%). O acumulado do ano alcançou 1,33%. Já a variação dos últimos doze meses foi 3,74%, ou seja, 0,06 p.p. abaixo daquela variação registrada em abril (3,68%).

De acordo com o IBGE, o atual momento não está propício para as vendas de balcão, fazendo com que os preços se mantenham sem reajuste. No mesmo sentido, a mão-de-obra ocupada não tem tido qualquer aumento em sua remuneração. Esse conjunto de fatores mantém estável o indicador no Amazonas.

A variação de 0,05% do Amazonas em maio colocou o Estado na posição intermediária entre as outras unidades da federação. Os menores índices ficaram por conta do Pará com -0,04%, Bahia -0,05% e Rio Grande do Norte com -0,1%. E os maiores ficaram por conta dos Estados do Maranhão (1,57%), Amapá (0,67%) e Roraima (0,54%).

Material e mão de obra

O custo médio por metro quadrado da componente material, em real, no Amazonas, aumentou de R$ 635,80, em abril, para R$ 636,35, em maio, uma variação de R$ 0,55. Sendo a única componente que reajustou em maio. Já o custo médio por metro quadrado da componente mão de obra, na moeda corrente, no Estado, foi de R$ 511,62, em maio, se mantendo igual a abril.

O custo médio da construção civil no Amazonas colocou o Estado em uma posição intermediária em relação às outras unidades da federação. Os menores custos ficaram por conta de Sergipe (R$ 1.000,97), Pernambuco (R$ 1.050,65) e Rio Grande do Norte (R$ 1.053,65). Os maiores ficaram por conta de Santa Catarina (R$ 1.337,61), Rio de Janeiro (R$ 1.320,2) e Acre (R$ 1.302,41).

O custo médio da componente material no Estado do Amazonas de R$636,35 colocou o estado em uma posição intermediária em relação às outras unidades da federação. Os menores custos de material ficaram por conta de: Sergipe (R$ 543,09), Espírito Santo (R$ 553,29) e Paraná (R$ 571,02). E os maiores ficaram por conta de: Acre (R$ 730,43), Rondônia (R$ 693,4) e Distrito Federal (R$ 686,83).

O custo médio da componente mão-obra no Estado do Amazonas de R$511,62 colocou o estado em uma posição intermediária em relação às outras unidades da federação. Os menores custos de mão de obra ficaram por conta de Sergipe (R$ 457,88), Rio Grande do Norte (R$ 465,18) e Ceará (R$ 467,84). Os maiores ficaram por conta de Santa Catarina (R$ 693,16), Rio de Janeiro (R$ 686,2) e São Paulo (R$ 637,22).





*Com informações do IBGE