Pequenos negócios de Manaus apostam na surpresa no Dia dos Namorados

Manaus – O Amazonas possui 194 mil micro e pequenas empresas (MPEs) e destas, cerca de 60% sofreram com os impactos econômicos da pandemia da Covid-19, segundo o Sebrae-AM. Com a retomada de uma parcela do comércio no dia 1º de junho, em Manaus, e com a chegada do Dia dos Namorados, pequenos empreendedores estão aproveitando o momento para se reinventar e recuperar suas vendas.

A empreendedora Paula Cristina Dantas, 19 anos, e o namorado Luan Paiva, 21 anos, resolveram montar um pequeno negócio juntos no final do ano de 2019. O casal passou a se preparar para as datas comemorativas que viriam e a DulceLand Doceria ultrapassou suas expectativas ao receber um retorno positivo do público e gerar renda para os dois proprietários.

“Aproveitamos bastante no Dia das Mães e percebemos que precisávamos inovar e estar ao nível das grandes docerias da cidade. Por isso, divulgamos novos produtos para o Dia dos Namorados e isso nos gerou uma intensa demanda de pedidos”, conta Paula.



O casal ficou preocupado com a pandemia e chegaram a achar que o negócio não conseguiria se manter durante o período. “Ficamos super preocupados com a saída dos nossos produtos. Pensávamos que existiria uma queda nas vendas, mas até agora estamos sendo presenteados com várias encomendas”, relata Paula.



Proprietária do pequeno negócio Surpreenda Cestas de Amor, empreendedora Luany Guterres diz que, por conta da Covid-19 e o isolamento social ocasionado, as encomendas aumentaram. “Como muitas pessoas estão em quarentena, elas procuram presentear pessoas queridas em datas comemorativas, já que não podem estar presencialmente com elas. Então eu aproveitei para focar nisso”, ressalta.

Luany salienta que, para o Dia dos Namorados, várias encomendas já foram feitas por seus clientes por meio das redes sociais. “Eu não fiz uma promoção, mas aproveite o momento para não cobrar taxa de entrega e isso acaba agradando a maioria dos clientes e eles optam por comprar e indicar aos amigos”, observa.



A dona da Fina Cestaria, Sabrina Maranhão, 38 anos, conta que o Dia das Mães já foi um grande sucesso para o seu empreendimento. Segundo ela, as vendas chegaram a triplicar e a surpreenderam. “Fiquei surpresa, mas muito feliz. Me baseei nisso para apostar ainda mais alto no Dia dos Namorados”, afirma.



A empreendedora explica que montou duas cestas e dois kits para os namorados montarem as suas surpresas para os seus amores. “Temos a cesta de café da manhã e a de petiscos e bebidas; e os kits jantar romântico e noite romântica. A ideia é oferecer um produto que a pessoa possa montar a surpresa em casa. Todos foram pensados com muito carinho, levando em consideração o momento difícil que todos os apaixonados estão vivendo”, assegura.

Recuperação judicial



Durante a pandemia, os pequenos negócios foram os maiores prejudicados. Levantamento nacional da Serasa Experian demonstra que, no mês de abril, foram registrados 120 pedidos de recuperação judicial no país, um crescimento de 46,3% na comparação com março. Já os pedidos de falência somaram 75, um aumento de 25% frente ao mês anterior. O número está subnotificado, uma vez que muitos cartórios e varas judiciais não funcionaram normalmente por conta das medidas de distanciamento social.

Os dados mostram que, nos períodos de crise, os pequenos negócios são os mais vulneráveis e impactados por processos de falência. Desse total de 120 pedidos, 53 foram de MPEs, 44 de empresas médias e 23 de grandes empresas. De janeiro a abril, dos 377 casos no país, 226 envolveram pequenos negócios, 99 empresas de médio porte e 52 de grande porte.



Já nos 75 casos de requisição de falência, 39 vieram de MPEs, 20 contra grandes e 16 contra empresas médias. No acumulado no ano, dos 315 pedidos, 173 envolveram pequenos negócios, 85 grandes empresas e 57 as de médio porte.



Procura por crédito na pandemia

No Amazonas, de acordo com dados da Febraban, o aumento da procura por crédito pelas MPEs foi maior do que 50%. Destas, 48,8% para capital de giro. Quase ninguém teve coragem de investir no momento, salvo específicos que melhoraram com a crise, como o mercado de flores; serviços de transporte, entrega; produtos de limpeza, entre outros.



Além disso, também no Estado, na área trabalhista e de pessoal, quando possível, 51,9 % optou por home office, 34,2% banco de horas, 30% férias coletivas e 45% lida com problemas por afastamento ou segurança do trabalho.



Apoio aos pequenos negócios



Nesse momento de crise e de grandes desafios, o Sebrae-AM se coloca como parceiro das MPEs e tem oferecido ajuda com as maiores necessidades:

1. Está oferecendo consultoria gratuita, especializada, nas áreas Financeira, Contábil, Marketing Digital, Inovação, Capitalização e Empreendedorismo, basta apenas agendar no 0800 570 0800;

2. Conta com diversos treinamentos de mercado e estratégias de vendas, por meio de educação a distância, totalmente gratuito, com certificado, e aplicável em qualquer mídia (celular, lap top, computador, smart fone, e orientação telefônica via 0800);

3. Plataformas digitais são oferecidas para que o cliente tenha oportunidade de figurar no cenário nacional, sendo conhecido e acessado gratuitamente – Mercado Azul, plataforma digital de negócios do Sebrae e WhatsApp Nacional;

4. Disponibiliza orientação jurídica, trabalhista e tributária gratuita, no horário comercial, orientando os empreendedores sobre como se manter legal e atuante no mercado;

5. Mais de 12 bilhões de reais estão sendo operacionalizados pelo Sebrae, em parceria com instituições financeiras, notadamente os Bancos Oficiais e no caso do Amazonas, com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). Crédito facilitado, garantido pelo Sebrae, com valor ampliado e carência estendida, 1 ano de carência e 3 anos para quitar financiamento, além de crédito ao informal e ao negativado.

