Em retorno gradual de fábricas, 20 mil bikes são produzidas em maio

Manaus - Ainda afetada pela pandemia da Covid-19, a produção de bicicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM) totalizou 21.587 unidades em maio. Segundo levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) este volume representa uma alta de 114,3% em relação a abril do presente ano (10.071 unidades), porém naquele mês mais fábricas estavam paralisadas. Já na comparação com maio do ano passado (73.299 unidades), houve uma queda de 70,5%.

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2020, a produção totalizou 202.581 bicicletas, correspondendo a uma retração de 39,1% na comparação com o mesmo período do ano passado (332.721 unidades).

Produção de bicicletas busca retomada gradual | Foto: Freepik

De acordo com Cyro Gazola, vice-presidente do Segmento de Bicicletas da Abraciclo, o resultado alcançado em maio mostra que o setor está caminhando para sair de uma grande crise, porém a retomada do mercado está atrelada à flexibilização da quarentena nos Estados. “Algumas cidades já estão permitindo a abertura das bike shops, bicicletarias e lojas de departamento, que são os principais pontos de comercialização de bicicletas. Até então, os negócios do setor estiveram fortemente atrelados ao desempenho do e-commerce”, afirma o executivo.

Gazola também destaca que outro fator importante para a recuperação do mercado seria o estímulo, por meio das autoridades públicas, do uso da bicicleta como opção de mobilidade urbana. “Diversos países como França, Reino Unido e Estados Unidos estão estimulando a população a usar a bicicleta para evitar aglomerações em transportes públicos e consequentemente reduzir a disseminação da covid-19, porém no Brasil, infelizmente, isso ainda é pouco observado”.

Por conta do cenário bastante incerto, Gazola esclarece que o setor optou por ainda não revisar suas projeções para 2020, aguardando uma melhor observação do comportamento do mercado. “Vamos acompanhar o desempenho do varejo e até mesmo o comportamento do consumidor, com o início das flexibilizações municipais, para avaliarmos como serão as novas projeções para 2020”, explica.

Resultados por categoria

Com 16.657 unidades, a Mountain Bike (MTB) manteve em maio o posto de categoria de bicicletas mais produzida. O volume foi 134,2% superior ante as 7.112 unidades fabricadas em abril do presente ano e 52,8% inferior ao alcançado em maio de 2019, que contou com 35.268 unidades.

Em segundo lugar ficou a categoria Urbana/Lazer com 4.471 unidades produzidas, correspondendo a uma alta de 116,8% na comparação com o mês anterior (2.062 unidades) e recuo de 84,4% em relação a maio de 2019 (28.609 unidades).

Acompanhe a seguir o comparativo de produção por categoria:

Associadas da Abraciclo | Foto: Divulgação

Na soma dos cinco primeiros meses do ano, a MTB liderou o ranking das categorias mais produzidas com 124.771 unidades, o que correspondeu a 61,6% de participação. Na sequência vieram Urbana/Lazer (57.066 unidades e 28,2%), Infantojuvenil (14.726 unidades e 7,3%), Estrada (3.996 unidades e 2%) e Elétrica (2.022 unidades e 1%).

Distribuição por região

O maior volume de bicicletas fabricadas no Polo Industrial de Manaus foi destinado em maio à região Sudeste. Foram enviadas 12.457 unidades, correspondendo a uma alta de 212,4% na comparação com abril (3.987 unidades) e a um recuo de 72,1% em relação a maio do ano passado (44.653 unidades).

Em segundo lugar, ficou a região Sul, com 4.417 bicicletas, volume 84,9% superior ao registrado no mês de abril (2.389 unidades) e 61,7% inferior em relação as 11.535 unidades enviadas em maio de 2019.

Com 3.048 unidades recebidas, a região Nordeste veio na sequência do ranking. Na comparação com abril (2.740 unidades), houve uma alta de 11,2% e em relação a maio do ano passado (7.387 unidades) a retração foi de 58,7%.

Na região Centro-Oeste, o aumento foi de 75,8%, passando de 749 unidades recebidas em abril para 1.317 unidades em maio. Na comparação com maio do ano passado (3.623 unidades), a queda foi de 63,6%.

A região Norte registrou 348 unidades, significando uma alta de 68,9% na comparação com o mês anterior (206 unidades) e uma redução de 94,3% em relação ao mesmo mês do ano passado (6.101 unidades).

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2020, a região Sudeste também ficou em primeiro lugar no ranking com 109.412 unidades e 54% do volume total distribuído. Na sequência ficaram as regiões Sul (35.677 unidades e 17,6%), Nordeste (31.947 unidades e 15,8%), Centro-Oeste (15.098 unidades e 7,5%) e Norte (10.447 unidades e 5,2%).

Importação e exportação

Em maio, foram importadas 1.629 bicicletas em todo o território nacional, segundo dados do portal de estatísticas de comércio exterior Comex Stat analisados pela Abraciclo. O resultado foi 122,5% maior que o registrado em abril (732 unidades) e 39,6% inferior ante as 2.697 bicicletas importadas em maio do ano passado.

A maioria das bicicletas vieram do continente asiático: Taiwan (602 unidades e 37% do volume importado), China (420 unidades e 25,8%) e Camboja (260 unidades e 16%).

De janeiro a maio, foram importadas 23.674 unidades, volume 14,2% maior que as 20.737 bicicletas registradas no mesmo período de 2019.

Também a partir de dados do portal Comex Stat analisados pela Abraciclo, as exportações de bicicletas brasileiras em maio somaram 861 unidades. Na comparação com abril do presente ano, quando foram embarcadas somente 15 unidades, a alta foi de 5.640%, e em relação ao mesmo mês do ano passado (2.510 unidades), a queda ficou em 65,7%.

As bicicletas produzidas em todo o território nacional foram exportadas em maio para o Paraguai (494 unidades e 57,4% do total) e Estados Unidos (367 unidades e 42,6%).

No acumulado do ano, os embarques para o exterior somaram 2.838 unidades, representando uma redução de 63,9% na comparação com o mesmo período do ano passado (7.854 unidades). O principal destino foi o Paraguai (1.636 unidades e 57,6% do total), seguido pela Bolívia (505 unidades e 17,8%) e Estados Unidos (373 unidades e 13,1%).

Ação social em Manaus

A Abraciclo juntamente com a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam) e Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) se uniram e formaram a Ação Social Integrada do Polo Industrial de Manaus, que conta com a parceria de outras empresas e entidades amazonenses e está trabalhando para ajudar famílias que foram duramente atingidas pela pandemia do coronavírus (Covid-19).

Esta ação se intensificou em maio e já arrecadou mais de 100 toneladas de alimentos, distribuídas em Manaus e outras cidades, além de possibilitar a doação de mais de 100 mil máscaras cirúrgicas para hospitais e entidades amazonenses ligadas à saúde.

“Esta é uma campanha de solidariedade e de caridade. Agradeço em nome de todos que estão recebendo essa ajuda”, declarou publicamente Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus.

Glossário – Categorias de bicicletas

Associadas da Abraciclo | Foto: Divulgação

Sobre a ABRACICLO e o Setor de Duas Rodas

Com 44 anos de história e contando com 14 associadas, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) representa, no País, os interesses dos fabricantes de veículos de duas rodas, além de investir em ações visando a paz no trânsito e a prática da pilotagem segura. A fabricação nacional de motocicletas, quase totalmente concentrada no Polo Industrial de Manaus (PIM), está entre as oito maiores do mundo. No segmento de bicicletas, com as principais fábricas também instaladas no PIM, o Brasil se encontra na quarta posição entre os principais produtores mundiais. No total, as fabricantes do Setor de Duas Rodas geram mais de 13 mil empregos diretos em Manaus(AM).