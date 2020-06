Veja estabelecimentos comerciais que reabrem em Manaus na segunda

Restaurantes já estarão autorizados a funcionar | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O plano de reabertura gradual do comércio de atividades não essenciais que começou no Amazonas, no dia 1º de junho , após decisão do governo do Estado, entra no segunda etapa nesta segunda-feira (25). A medida vale somente para capital e a flexibilização ocorre, segundo o governo, após redução no avanço da Covid-19.

O plano de reabertura foi dividido em quatro ciclos: o primeiro a partir de 1⁰ de junho; o segundo em 15 de junho; o terceiro em 29 de junho e o quarto a partir de 6 de julho.

De acordo com o governo, o avanço para cada etapa dependerá da curva de casos do novo coronavírus na capital.

| Foto:

Confira os estabelecimentos que estarão abertos nesta seguda etapa:

Em adição às atividades em funcionamento – início previsto em 15 de junho ( grupos de risco não retornam)

Lojas de informática, comunicação, telefonia e materiais e equipamentos fotográficos

Lojas de brinquedos

Livrarias e Papelarias

Lojas de departamentos e magazines

Restaurantes, cafés, padarias e fast-food, para consumo no local

Comércio de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Lojas de eletrodomésticos, áudio e vídeo

Comércio de animais vivos

Comércio de bijuterias e semijoias

Comércio especializado de instrumentos musicais e acessórios

Comércio de equipamentos de escritório

Escritórios Contábeis

Escritórios de Imobiliárias

Assistência Técnica de eletrônicos, eletrodomésticos e demais itens

Bancas de jornais e revistas em espaços internos

Leia mais:

Veja datas de reabertura do comércio em Manaus conforme planejamento do governo do Estado