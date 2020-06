Saque-emergencial de R$ 1.045 do FGTS começa segunda (15); veja

O acesso ao dinheiro ocorrerá de forma escalonada | Foto: Divulgação

Já faz mais de um mês que o governo anunciou a liberação do saque emergencial de até R$ 1.045 (valor do salário mínimo) do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) durante a crise do novo coronavírus, que poderá ser feito entre a próxima segunda-feira (15) e 31 de dezembro. No entanto, às vésperas do início do prazo, a Caixa ainda não divulgou o calendário de pagamentos, nem deu detalhes sobre como o dinheiro poderá ser resgatado.

A Caixa e o Ministério da Economia afirmaram que os procedimentos para o pagamento do saque emergencial do FGTS serão divulgados "em breve".

O acesso ao dinheiro ocorrerá de forma escalonada, em sistemática semelhante à usada para pagamento do auxílio emergencial, segundo o jornal O Globo. A ideia é evitar filas. Na prática, o modelo deve atrasar a possibilidade de saque do recurso em espécie.

A possibilidade de sacar dinheiro do FGTS interessa tanto aos trabalhadores que estão com as contas apertadas como àqueles que veem no resgate uma oportunidade de aumentar a carteira de investimentos.

O governo anunciou o saque emergencial por meio da Medida Provisória 946, em função da pandemia do coronavírus. O que se sabe até agora é que os saques poderão ser feitos entre 15 de junho e 31 de dezembro deste ano e seguirão um critério de mês de aniversário para pagamento.

Terá direito a sacar até R$ 1.045 do FGTS todo trabalhador que tem saldo na conta ativa – do emprego atual – ou inativa – de empregos anteriores. Cada trabalhador terá direito a um saque, independentemente do número de contas. Veja aqui como consultar o saldo do FGTS.

*Com informações do site O Globo