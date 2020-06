Concurso MDR inscreve para 249 vagas até domingo

Esplanada dos Ministérios em Brasília | Foto: Divulgação

Após ser prorrogado, encerra-se neste domingo (14) o período de inscrições para o concurso MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional) para preenchimento de 249 vagas temporárias. As oportunidades são destinadas a ex-servidores já aposentados pelo Regime Próprio de Previdência Social da União. O contrato de trabalho terá duração de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12.

Há ofertas para engenheiro (144 postos e salário de R$ 3.955,50) e analista administrativo (105 - R$ 2.677,42). A primeira carreira requer formação em engenharia ou arquitetura, enquanto a segunda pode ser disputada por graduados em qualquer área.

Além da de Brasília/DF, o chamamento público disponibiliza postos para trabalhar nas cidades de Fortaleza/CE, Salvador/BA, Belo Horizonte/MG, Belém/PA, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e Porto Alegre/RS.

Os interessados devem se inscrever pelo site http://www.mdr.gov.br/temporarios

Não há cobrança de taxa. Em caso de dúvidas, mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected]

Concurso MDR: avaliação

A classificação dos candidatos será baseada no tempo de efetivo exercício na administração pública federal, a partir das informações apresentadas durante o registro da inscrição.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final e da convocação dos aprovados está prevista para 22 de junho. A assinatura dos contratos ocorrerá até o dia 26 do mesmo mês.