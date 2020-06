É nesta segunda! Governo libera R$ 1.045 do FGTS

Em decorrência da crise causada pela pandemia do novo coronavírus, o governo federal anunciou que na próxima segunda-feira (15), trabalhadores que possuem contas ativas (do atual emprego) ou inativas (de ocupações anteriores), poderão liberar até R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) .

O valor estará disponível para movimentações no aplicativo Caixa Tem, usado pelos beneficiários do auxílio emergencial. No entanto, durante os primeiros 30 dias, a quantia não poderá ser transferida ou sacada.

Estima-se que com a medida, cerca de R$ 36 milhões sejam injetados na economia, beneficiando 60 milhões de trabalhadores em todo o país. A quantia estará à disposição para saques e transferências após o prazo estabelecido, ou seja, a partir do dia 15 de julho. A ordem dos saques seguirá o cronograma da Caixa.